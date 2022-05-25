نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو هايبر ماركت السعودية وتنزيلات الصيف الكبري على احتياجات المنزل بخصومات 70% في المقال التالي

عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت السعودية وتنزيلات الصيف، تتوالي عروض وتخفيضات أسواق لولو هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية ولكن هذه المرة مع التخفيضات الكبري للعروض الصيفية المتنوعة ومنها خصومات السلع الغذائية وخصومات على احتياجات المنزل والعائلة من أدوات المطبخ والأجهزة المختلفة ومفروشات وغيرها من المنتجات التي تقدمها الأسواق وفي هذا المقال سنقدم لكم خصومات مستلزمات المنزل والعائلة من كل شي.

لولو هايبر ماركت السعودية وعروض مستلزمات الأطفال

الأطفال هم بهجة حياتنا وسعادتهم هي سعادة كبري لنا لذلك نحاول تقديم ما يحبونه ويجعلهم سعداء فتوفر لهم الأسواق الكثير من المستلزمات والألعاب المختلفة فمنها الكثير من الدراجات المختلفة بخصومات تزيد عن 500 ريال سعودي حيث يوجد دراجة سبورتس أنك دراجة قابلة للطي 20 بوصة بسعر 549 ريال سعودي فقط وذلك بدلاً من 1099 ريال ودراجة قابلة للطي 26 بوصة متنوعة بسعر 849 ريال بدلاً من 1199 ريال سعودي ولمحبي الزلاجات يتوفر داخل العروض زلاجات بأربع عجلات ولوح تزلج فراري بخصومات مختلفة كما يوجد عدد من أنواع الدمي المقدمة بخصومات تصل إلى 40 ريال سعودي وغيرهم من الألعاب الأخري.

الخصومات المتوفرة على أدوات المطبخ والمفروشات

بدلاً من سعر 599 أحصل من خلال العروض على 10 قطع طقم أواني طهي من الجرانيت من رافيلي بسعر 339 ريال سعودي فقط كما يوجد طقم أواني طهي 7 قطع من برستيج مقدم بسعر 119 ريال وعدد آخر من أطقم الأواني المتنوعة كما يوجد قدر بخار شيفلاين 20 سم طبقتين مقدم مع خصم 30 ريال ليكون بسعر 49 ريال سعودي كما يوجد كبة شيفلاين يدوية وطقم عشاء تشيلو 21 قطعة وبعض الأدوات الأخري أما عن المفروشات المتوفرة فيوجد ملاءة سرير مع 2 قطعة وسادة ولحاف مدفع وبطانية من الفلانيل كما يوجد خصم بقيمة 50 ريال على مرتبة هوم ويل لتكون بسعر 99 ريال كما يوجد سجاد جواهر قابل للطهي وغيرها.

عروض حقائب السفر والأحذية

يوجد بالعروض عدد من مختلف أنواع أطقم حقائب السفر بأحجام ومقاسات متنوعة ويوجد على كل نوع منها خصومات كبيرة كما يوجد سكيتشر أحذية رياضية متنوعة رجال وسيدات بخصم يصل إلى 129 ريال لتقدم بسعر 169 ريال سعودي كما توافر أسواق ماركت داخل هذه العروض عدد من أنواع منتجات المنظفات المختلفة.