نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوال واللاب توب والشاشات الزكية خصم من 10 وحتي 40 % خلال شهر مايو في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية تقوم مكتبة جرير بتقديم أقوى العروض معها الخصومات الرائعة والكبيرة جدًا، حيث أن هذه المكتبة تعتبر من ضمن المكاتب المتخصصة في بيع كافة المنتجات والسلع التي يحتاجها ويرغب بها كل فرد مقيم داخل المملكة العربية السعودية، كما أن هذه المكتبة استطاعت توفير وتقديم هذه العروض والخصومات بالسعر القليل الذي يناسب كل فرد بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير الأسبوعية
مكتبة جرير تعد من إحدى المكاتب التي قدمت كافة المتطلبات والمستلزمات التي يحتاجها كل شخص في المملكة العربية السعودية بالسوق المركزي والمالي، كما أن هذه المكتبة قد وفرت كافة المتطلبات والمستلزمات التي يرغب بها كل شخص في السعودية.
كذلك يتوافر في هذه المكتبة كل المنتجات التي يريدها كافة طلاب المدارس مع كل السلع الخاصة بالمكاتب، وأيضًا يكون متوفر في المكتبة كل الألعاب التي يحتاجها الأطفال في المملكة.
خصومات جرير اليوم
- حاملة الشهادة من النوع روكو باللون الأسود الإطار البلاستيكي تكون بسعر 20 ريال سعودي.
- ورق الملاحظات اللاصق بالألوان من النوع روكو دفتر لنشتر باللون الوردي يكون بسعر 2 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع بوما كور باس بلون ليل الغابة سعرها يكون 155 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من نايكي آير مع الملحقات المناسب لجهاز 15 بوصة باللون الأزرق الفاتح يكون سعرها 199 ريال سعودي.
- ماركر الخاص بالرسم من النوع روكو باللون الأزرق 6 ريال سعودي.
- الماركة الغير محددة البرواز الخاص بالشهادة الإطار البوليسترين باللون الذهبي يكون بسعر 39 ريال سعودي.
- ماركر الرسم من النوع روكو بالرأس المشطوف باللون الذهبي يكون بسعر 6 ريال سعودي.
- شريط اللصق المخصص لماكينات الطباعة من النوع دايمو ليترا تاج مقدار 4 * 12 مم باللون الأصفر يكون بسعر 60 ريال سعودي.
- المقلمة المرنة من الماركة الغير محددة المعدني باللون قوس قزح تكون بسعر 19 ريال سعودي.
- ورق الملاحظات اللاصق من النوع روكو بالألوان به 3 دفتر مع قائمة الأعمال المفترض إنجازها باللون الوردي يكون بسعر 7 ريال سعودي.
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