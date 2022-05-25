مسابقة الحلم إعلان نتيجة السحب الجديد بقيمة “نص مليون دولار”.. بعد دقائق

مسابقة الحلم إعلان نتيجة السحب الجديد، هو اهم مايشغل بال المشاركين في تلك المسابقة التي تقدم علي واحد من اقوي قنوات الوطن العربي، حيث تنقل المسابقة ويتم الإعلان عنها عبر شاشة قناة أم بي سي، بالإضافة الي قناة ام بي سي مصر وام بي سي دراما، ويقدم البرنامج الاعلامي الشهير والمتالق الاستاذ مصطفي الأغا، وينقل البرنامج عبر القنوات المعلنة سابقا ويتم عمل سحب بين فترة واخري يصل الي الألف الدولارات، وبالفعل يستعد المشتركين خلال تلك الفترة الي سحب بقيمة نص مليون دولار والذي نترقبة معكم خلال الساعات المقبلة، وسوف يتم نقل السحب علي الشاشة مباشرة ويتم إعلان اسم الفائز في مسابقة الحلم مايو 2022 بقيمة نص مليون دولار.

مسابقة الحلم إعلان نتيجة السحب الجديد

تابع إعلان نتيجة السحب في مسابقة الحلم جائزة نص مليون دولار مايو 2022، والتي ستعلن غدا عبر شاشة القناة ام بي سي، ويمكنكم الاشتراك حتي تلك اللحظة الحاسمة في المسابقة، بإتباع الطريقة التي نعرضها لكم عبر موقعنا ثقفني، وذلك لتحقيق أحلامكم من خلال مسابقة الحلم المميزة والتي تتاح لجميع مواطني الوطن العربي

قم بإختيار اسم دولتكم.

سجل كلمة حلم او Dream امام الرقم.

قم بإرسال رسالة SMS للرقم.

اترك تعليقك في صندوق الوصف في حالة وجود اي تساؤلاتك.

موعد إعلان سحب مسابقة الحلم الجديد

يعلن الاستاذ مصطفي الأغا غدا الخميس 26 مايو إسم الفائز في مسابقة الحلم بقيمة نص مليون دولار، وذلك عبر شاشة ام بي سي في تمام التاسعة مساء، وسوف ننقل لكم مباشرة الاسم فور السحب والاعلان عنه مباشرة، علما بأن قيمة الجائز في السحب الجديد قيمة مادية، حيث يتم أحيانا عمل جوائز تحقيق أحلام ويطلب الرابح منزل او سيارة او اي شيء يتمني تحقيقة، ويقوم البرنامج بتحقيق تلك الامنيات بالفعل.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنكم الإشتراك في مسابقة الحلم عبر رسائل SMS من جميع الدول العربية، حيث يتم إرسال كلمة حلم او Dream او Reve للارقام المخصصة لكل بلد، وقد صرح الأستاذ مصطفي الاغا إن الفائز الأخير في مسابقة الحلم وهو “عبدالله عثمان الحاج” ويقيم في الرياض ويعمل كمندوب مبيعات، انه لم يفقد الامل وظل يحاول التواصل من خلال الرسائل حتي يربح لمدة 10 سنوات، وبالفعل ربح منزل وأختار إن يكن في السودان، لذلك طلب الاستاذ مصطفي الأغا التواصل المستمر حيث إن البعض قد يربح من الرسالة الاولي، فيما قد ينتظر البعض لسنوات.