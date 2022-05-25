نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 65% على جميع المنتجات في المقال التالي
عروض بنده اليوم يكون سوق بنده من أشهر الأسواق الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق يعمل على خدمة الكثير من الزبائن التي وصلت إلى نحو مائة مليون وستون عميل متواجدين بالمملكة العربية السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية، حيث أن ذلك الهايبر يعد من أهم القطاعات التي تختص بمجال التجزئة، وكذلك أمتلك السوق سجل رائع ومتميز يرجع لسنة 1978.
عروض بنده الأسبوعية
سوق بنده يكون من ضمن الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، كما أن هذا السوق يمتلك أقوى المجموعات الكبيرة مع أهم الأعمال الرائعة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وهذا تم إلى أن شيدت شركة تعد من أكبر الشركات الناجحة التي مهدت طريقها لتشييد العديد من التصورات الإيجابية.
خصومات بنده اليوم
- 3 حبات من الزبدة الغير مملحة من النوع لورباك مقدار 100 جرام تكون بسعر 13.95 بدلًا من 20.85 ريال سعودي.
- الجبن البيضاء من النوع داري عدد 4 قطع مقدار 200 جرام تكون بسعر 11.95 بدلًا من 18 ريال سعودي.
- الجبن الموزاريلا المبشور من النوع داري مقدار 500 جرام تكون بسعر 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- الجبن فالبريسو فيتا بالطعم الأصلي مقدار 200 جرام سعرها يكون 14.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- عدد اثنان كيس من الجبن نوعها شرائح برايد عدد 10 قطع مقدار 200 جرام تكون بسعر 12.95 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- مقدار 200 جرام من الجبن نامبي فيتا تكون بسعر 14.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- 1000 جرام من الجبن الموزاريلا المبشور نوعها السنبلة تكون بسعر 37.95 بدلًا من 45.95 ريال سعودي.
- اللبنة التركية من النوع السنبلة مقدار 475 جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- 700 جرام من جبن القشقوان نوعها السنبلة سعرها يكون 36.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
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