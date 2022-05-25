نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم مضاعف يصل ل 50% خلال شهر مايو في المقال التالي
عروض بنده السعودية هايبر بنده يعد من إحدى الأسواق التي تم بنائها بعام 1979، كما أن هذه الشركة تكون من أهم الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وأيضًا أصبح السوق من ضمن الأسواق المالية والمركزية والتجارية، وذلك لكي يتم البيع لكافة السلع والمنتجات التي يحتاجها ويرغب بها كل فرد بالمملكة العربية السعودية حتى وفر الهايبر المنتجات والسلع الثانية التي يكون منها الغذائية والغير غذائية حتى أصبحت من الشركات الشهيرة والناجحة التي تتواجد في السعودية.
عروض بنده اليوم
يكون هايبر بنده من ضمن الأسواق التي يتوافر ويتواجد فيه كافة السلع والمستلزمات التي يريدها ويرغب بها كل فرد بالمملكة العربية السعودية أما أن تكون من السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية معها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يوفرها سوق بنده لجميع الزبائن المتواجدين في السوق، حيث يمكن عرض وتقديم تلك العروض والخصومات بالشكل الأسبوعي أو اليومي على كافة المنتجات المتواجدة في الهايبر.
خصومات بنده اليوم
- اثنان كيلو جرام من الحليب المكثف المحلي نوعه نستله مقدار 397 جرام عدد اثنان قطعة يكون بسعر 14.95 بدلًا من 19 ريال سعودي.
- المطهر والمعقم المضاد للبكتيريا والجراثيم نوعه بنده مقدار واحد لتر يكون بسعر 19.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من النقانق البرازيلية تكون 28.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من فخذ الخروف الأسترالي مع العظام يكون سعرها 47.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
- الطحن الأسمر نوعه بيكر مقدار كيلو جرام عدد 3 قطع تكون بسعر 13.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 4 حبات من الجيلي نوعه جرينز مقدار 80 جرام يكون بسعر 10.50 بدلًا من 11.80 ريال سعودي.
- الفلفل الأسود المطحون أو الحب من النوع عزيمكو مقدار 100 جرام يكون بسعر 6.95 بدلًا من 8.95 ريال سعودي.
- الهيل مقدار 60 جرام من النوع عزيمكو يكون بسعر 20 بدلًا من 29.50 ريال سعودي.
- مسحوق الكمان مقدار 100 جرام من النوع شان تكون بسعر 5.95 بدلًا من 7.95 ريال سعودي.
- بهارات مقدار 45 جرام من النوع مسالا مهران عدد ثلاث قطع تكون بسعر 10 بدلًا من 17.85 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم مضاعف يصل ل 50% خلال شهر مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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