نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الشاشات والجوال واللاب توب تصل ل 55% حتي 30 مايو 202 في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية تكون مكتبة جرير من ضمن المكاتب التي استطاعت تقديم وتوفير كل المستلزمات والاحتياجات التي يريدها كل فرد بالمملكة العربية السعودية في السوق المالي والمركزي، حيث أن تلك المكتبة استطاعت توفير كل المستلزمات والمنتجات التي يحتاجها كل فرد في المملكة، وأيضًا يتواجد في تلك المكتبة جميع المستلزمات التي يرغب بها كل طلبة المدارس مع منتجات المكاتب، وكذلك يتوافر في المكتبة كافة الألعاب التي يرغب بها كل طفل في السعودية.
عروض جرير الأسبوعية
أهم العروض وأكبر الخصومات متواجدة في مكتبة جرير، حيث أن تلك المكتبة تعد من إحدى المكاتب الكبيرة والشهيرة التي تختص لبيع كل السلع والمنتجات التي يرغب بها ويريدها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك المكتبة قد وفرت وقدمت تلك الخصومات والعروض بالسعر الصغير المناسب مع كل شخص في المملكة العربية السعودية.
خصومات جرير
- شاشة التلفزيون من النوع هاير حجم 65 بوصة الترا اتش دي باللون الفضي تكون بسعر 6999 بدلًا من 12299 ريال سعودي.
- دفتر الكتابة العادي المسطر من النوع روكو باللون الأبيض عدد 140 ورقة يكون بسعر 6 ريال سعودي.
- مفكرة ستينو من امباد عدد 80 ورقة باللون الأبيض يكون بسعر 19 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون حجمها 55 بوصة من النوع ال جي الترا اتش دي باللون الأسود تكون بسعر 3099 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- لوح مفكرة الرسم البياني من النوع روكو باللون الأبيض سعرها يكون 10 ريال سعودي.
- دفتر الكتابة الممتاز من النوع كامبريدج عدد 140 ورقة باللون الأصفر الكناري يكون بسعر 25 ريال سعودي.
- ورق التجليد من ماتيل باربي باللون الوردي يكون بسعر 15 ريال سعودي.
- اللاصق واشي من روكو عدد 3 ألوان مقاس 15 مم * 5 م يكون بسعر 11 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع شاومي حجم 75 بوصة الترا اتش دي باللون الفضي يكون بسعر 5499 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- شارات الحائط من النوع روكو يكون بسعر 5 ريال سعودي.
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