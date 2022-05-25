نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اغتنم الفرصه.. أقوي عروض بنده الأسبوعية Panda على الاجهزة المنزلية خصومات خاصة على جميع المنتجات في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية في السعودية هي ما سنتحدث عنه في السطور التالية، يعد ماركت بنده هو أحد أشهر وأكبر السلاسل التجارية التي توفر كل خدمات واحتياجات الأفراد في المملكة العربية السعودية، وتمت شهرة الماركت حتى وصلت إلى بعض الدول الأخرى ونافست كبار المحلات والأسواق في هذه الدول أيضًا، وحرصًا منها على تخفيف حالة الغلاء التي نعيشها في الفترة الحالية قامت ماركت بنده بعمل عروض وتخفيضات على أسعار المنتجات وهذا ما سنناقشه فيما يلي. عروض بنده الأسبوعية في السعودية عجانة مع وعاء سينكور وصل سعر الجهاز إلى 299 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

سعر خلاط أرايتي الأبيض أو الرمادي والمكوّن من مطحنتين وصل سعره إلى 95 ريال سعودي بدلًا من 165 ريال سعودي.

عصارة كولين الشهيرة سعرها انخفض من 79 ريال سعودي ووصل إلى 49 ريال سعودي.

ماكينة صانعة ساندويتشات نوعها تيفال وصل سعرها إلى 239 ريال سعودي بدلًا من 339 ريال سعودي.

فرن آي تي سي الكهربائي سعره وصل إلى حوالي 265 ريال سعودي بعد أن كان 365 ريال سعودي.

طاهية الأرز 1 لتر نوع كليك أون سعرها وصل إلى 79 ريال سعودي بعد أن كان 109 ريال سعودي.

خلاط يدوي مولينكس سعره 99 ريال سعودي بعد الخصم حيث كان قبل الخصم 169 ريال سعودي.

بوتاجاز سينكور للتسخين سعره وصل إلى 129 ريال سعودي بعد أن كان 169 ريال سعودي.

قلاية كينوود بدون زيت سعرها 279 ريال سعودي بدلًا من 579 ريال سعودي. تخفيضات بنده شهر مايو 2022م كريمة لوتوس بيسكوف بسكويت مقاس 500جرام سعرها وصل من 29.95 ريال سعودي إلى 18.95 ريال سعودي.

أما كريمة ويلنس التي تحتوي على البندق العضوي سعرها انخفض من 25.95 ريال سعودي إلى 15.95 ريال سعودي.

شرائح خبز لوزين الأسمر سعرها 11 ريال سعودي بدلًا من 11 ونصف ريال سعودي.

بينما سعر الكيس من شرائح خبز أسود من النوع هرفي انخفض من 4 ونصف ريال سعودي ووصل إلى 3.75 ريال سعودي.

جبنة المراعي فيتا كاملة الدسم سعرها 8.95 ريال سعودي بدلًا من سعر 10 ونصف ريال سعودي.

سعر شبيهة القشطة بوك سعر العلبة الواحدة المحتوية على أربع حبات وصل إلى 10.95 ريال سعودي بدلًا من 14 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اغتنم الفرصه.. أقوي عروض بنده الأسبوعية Panda على الاجهزة المنزلية خصومات خاصة على جميع المنتجات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف اغتنم الفرصه.. أقوي عروض بنده الأسبوعية Panda على الاجهزة المنزلية خصومات خاصة على جميع المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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