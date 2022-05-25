نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 نتائج الصف الثالث الإعدادي بجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ينشغل طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء الأمور بمعرفة موعد ظهور نتيجة الإعدادية، ويبحثون عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 لمعرفة نتائج أبنائهم في امتحانات الشهادة الإعدادية والتي سيترتب عليها دخولهم إلى مدارس الثانوية العامة أو التعليم الفني، وعادة ما تظهر النتيجة فور انتهاء العاملين في وزارة التربية والتعليم من إنهاء عمليات التصحيح لجميع المواد والتي تحدث في أسرع وقت ممكن، حيث يبدأ تصحيح المواد أولاً بأول أثناء أيام الامتحانات ومن خلال موقع ثقفني نقدم خدمة معرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مصر منذ يوم الأحد 21 مايو 2022 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، وتظهر نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية بعد إنهاء تصحيح أوراق الامتحانات ثم إضافة درجات الفصل الدراسي الأول، حتى يعرف الطالب مجموع درجاته خلال الفصلين الدراسيين، وبناءً عليه يعرف إذا ما كان سيتم قبوله في مدارس الثانوية العامة أو لا، ويتم توزيع الدرجات على مواد الإعدادية كالتالي:

الدرجة النهائية في مادة اللغة العربية 80 درجة، وتكون درجة النجاح 40 درجة إذا تمكن الطالب من تحصيلها فسيكون ناجحاً، أما إذا كانت درجة الطالب في اللغة العربية أقل من 40 درجة فيكون راسباً، وفي تلك الحالة يخضع الطالب لامتحان الملاحق خلال أجازة فصل الصيف.

مادة اللغة الإنجليزية الدرجة النهائية 60 درجة بينما درجة النجاح 30 درجة، ويجب أن يحصل الطالب درجة النجاح في المادة حتى لا يضطر للامتحان مرة أخرى.

الدراسات الاجتماعية النهائية 40 درجة ودرجة النجاح 20 درجة.

مادة الرياضيات 60 درجة هي الدرجة النهائية بينما درجة النجاح 60 درجة.

العلوم في حال حصول الطالب على 40 درجة يكون تمكن من الحصول على الدرجة النهائية، وتكون درجة النجاح 20 درجة.

ووفقاً للتوزيع السابق ذكره يكون مجموع الدرجات الكلي للمرحلة الإعدادية 280 درجة بينما تكون درجة النجاح 140 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022

يوفر موقع ثقفني نتيجه الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم الجلوس في جميع محافظات مصر، ويمكنكم الإطلاع على النتيجة فور ظهورها من خلال الضغط على الرابط الخاص بمحافظتكم :

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

بعد الدخول إلى رابط النتيجة الخاص بمحافظتك قم بكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس ثم انقر على زر بيان النتيجة، لمعرفة تفاصيل الدرجات التي حصل عليها الطالب والمجموع الكلي للدرجات.

شروط و طريقة التقديم على تمويل البناء الذاتي و ماهي آلية الدفعات