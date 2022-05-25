شوف أقوي عروض اكسترا السعودية (extra) على الجولات والاجهزة المنزلية خصومات هائلة اغتنم الفرصه

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عروض اكسترا السعودية على الجوالات الشخصية وشاشات التلفزيون، وتقدم لكم سلسلة اكسترا أقوى وأفضل العروض على أسعار الأجهزة التي يحتاج إليها الكثير من الأشخاص بأسعار يصل خصمها إلى 50%، حيث تعد سلسلة اكسترا من أكبر الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي توفر لنا كل الأجهزة والمستلزمات التي قد نرغب في شرائها ولكن بأسعار مخفّضة عن باقي المحلات وهذا ما يميز إكسترا عن غيرها ويجعلها أكثر شهرة وإقبالًا من المشترين. عروض اكسترا السعودية على الجوالات الشخصية سعر هاتف أبل أيفون 13 ميني حصل على خصم 500 ريال سعودي ووصل سعره إلى حوالي 2.799 ريال سعودي.

بينما سعر هاتف أيفون أبل 13 برو ماكس وصل إلى 5 آلاف و199 ريال سعودي بعد أن كان 5 آلاف 699 ريال سعودي.

اللون البينك من هاتف أيفون أبل 13 سعره وصل إلى 3 آلاف و249 ريال سعودي بخصم وصل إلى حوالي 550 ريال سعودي بعد أن كان سعره 3 آلاف و779 ريال سعودي.

أما سعر اللون الأخضر من هاتف أيفون أبل 13 برو ماكس 6 آلاف و999 ريال سعودي بخصم 700 ريال سعودي بدلًا من سعر 7 آلاف و699 ريال سعودي.

شاحن هواوي لاسلكي – لونه أسود سعره انخفض بمقدار 28 ريال سعودي و وصل إلى 251 ريال سعودي بدلًا من 279 ريال سعودي. عروض إكسترا على الأجهزة المنزلية مايو 2022م سعر ثلاجة سامسونج وتحتوي على برّاد مياه مقاس 21.2 قدم لونها أسود 9 آلاف و499 ريال سعودي بدلًا من سعر 14 ألف و699 ريال سعودي.

موقد كهربائي (بوتاجاز) نوعه مابي مكون من أربعة عيون ومقاسه 30 بوصة لونه أبيض سعره وصل من 3 آلاف و999 ريال سعودي إلى ألفين و499 ريال سعودي.

مكيف جداري “كلاس برو” يوزع الهواء في أربعة اتجاهات سعره انخفض من ألف و699 ريال سعودي حتى وصل إلى ألف و949 ريال سعودي.

غسالة كاندي مقاس 10 كيلو – تحتوي على واي فاي وبلوتوث سعرها وصل إلى ألف و799 ريال سعودي بدلًا من 3 آلاف و199 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون هواوي هومز سعره وصل إلى ألف و649 ريال سعودي بعد أن كان ألفين و499 ريال سعودي بمقاس 55 بوصة. عمر شويل - جدة أقوي عروض اكسترا السعودية (extra) على الجولات والاجهزة المنزلية خصومات هائلة اغتنم الفرصه - ثقفني

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