شوف أحدث عروض المنيع غسالات وأجهزة كهربائية بخصومات هائلة almanea offers

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يبحث الآلاف كل يوم عن أحدث عروض المنيع للأجهزة الكهربائية، حيث تقدم مجموعة المنيع كل يوم العديد من العروض على الأجهزة الكهربية المنزلية الكبيرة والصغيرة بنسب خصم تصل إلى بالمائة وأكثر، وتعتبر شركة حمد المنيع واحدة من أكبر شركات بيع وتجارة الأجهزة الكهربائية في المملكة العربية السعودية في مجال بيع وتجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية وتأسست في مدينة الرياض عام 1984، وتبيع الشركة المكيفات، الغسالات والثلاجات ومختلف أنواع الأجهزة المنزلية وتقدم الكثير من التخفيضات والعروض الترويجية التي تجذب العملاء من جميع أنحاء السعودية. عروض المنيع احصل على خصم بقيمة 745 ريال سعودي عند طلب شاشة تي سي إل مقاس 50 بوصة LED 50T725 4K مقابل 1899 ريال بدلاً من 2644 ريال.

نسبة خصم تصل إلى 66% تقدمها شركة حمد المنيع على صانع الساندوتش اكبير 1600 واط سطح جرانيت مقابل 115 ريال بدلاً من 340 ريال.

مكنسة هيتاشي بطة (مسطح) 1600 واط مقابل 318 ريال بدلاً من 349 ريال. المنيع ثلاجات احصل على ثلاجة إل جي دولابي 21.7 قدم فضي بلاتيني مقابل 10798.99 ريال بدلاً من 16599 ريال، ووفر مبلغ 5800 ريال سعودي.

توشيبا ثلاجة بابين 21.5 قدم استيل مقابل 4999 ريال بدلاً من 5699 ريال.

اشتري ثلاجة سامسونج بابين 10.6 قدم مقابل 2299 ريال بدلاً من 3549 ريال واحصل على نسبة خصم 35.23%. خصم 41.31% على ثلاجة هام بابين باللون الأبيض مقابل 1849 ريال بدلاً من 3150 ريال. عروض المنيع للمكيفات مكيف اكسبير نقال فريون 16036 وحدة بارد مع ريموت احصل عليه مقابل 1750 ريال بدلاً من 2400 ريال بنسبة خصم 27.09%.

نسبة خصم 23.64% على مكيف هام الجداري الذهبي واي فاي 31400 حار بارد، احصل عليه مقابل 5334 ريال بدلاً من 6985 ريال ووفر 1651 ريال سعودي.

احصل على مكيف إل جي دولابي اسلامي 48000 وحدة بارد مقابل 8149 ريال بدلاً من 13282.01 ريال، واستفد بنسبة خصم تصل إلى 38.65%

نسبة خصم 46.9% يحصل عليها العميل عند شراء مكيف كلفيناتور جداري 27200 وحدة بارد، سعر الشراء قبل الخصم 6900 ريال بينما السعر بعد الخصم 3664 ريال سعودي بفرق قدره 3236 ريال.

مكيف اكسبير نقال 12000 وحدة بارد ريموت واي فاي مقابل 1450 ريال بدلاً من 2300 ريال. المنيع تلفزيونات احصل على خصم 74.9% عند شراء تلفزيون oled مقاس 77 بوصة بدقة 4k من السلسلة g1 من إل جي، تل مقابل 12299 ريال بدلاً من 48999 ريال.



شاشة TCL سمارت 75 بوصة 4k LED 75t615 بخصم 35.66% مقابل 3699 ريال بدلاً من 5749 ريال. عمر شويل - جدة أحدث عروض المنيع غسالات وأجهزة كهربائية بخصومات هائلة almanea offers - ثقفني

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