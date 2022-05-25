بدون كيماويات ...اقوي الحلول للتخلص من النمل والحشرات المنزلية بجميع أنواعها

اقوي الحلول للتخلص من النمل والحشرات، يعتبر النمل إحدى الحشرات المنزلية التي يُمكن ظهورها بالمنازل ويزداد الأمر في فصل الصيف مما يؤدي إلى تآكل بعض أثاث المنزل ونقل الأمراض بسبب تنقله من مكان إلى آخر وعبوره على بعض الأطعمة وغير ذلك من الأضرار الأخرى التي تجعل أصحاب المنازل يعانون منه ويتساءلون عن أفضل الطرق الآمنة للتخلص منه نهائيا بدون اللجوء إلى المبيدات الحشرية الكيميائية ذات المكونات السامة والروائح الكريهة و النفاذة التي قد تضر كبار السن أو الأطفال.

اقوي الحلول للتخلص من النمل والحشرات

سوف نوضح كيفية التخلص من النمل والحشرات المنزلية بطريقة آمنة وفعالة.

استخدام القرفة للقضاء على النمل والحشرات المنزلية

القرفة يمكن استخدامها للتخلص نهائيا من النمل حيث رائحتها القوية والنفاذ التي تؤدي إلى هروب النمل والحشرات عندما يشعرون برائحتها ، وليس لها أي أضرار على الأطفال ولا على الجهاز التنفسي لكبار السن

وصفة استخدام القرفة للتخلص نهائيا من النمل والحشرات

ملعقتان من مسحوق القرفة المطحونة.

نصف كوب من الخل المركز.

كوب ونصف من الماء.

نصف كوب من أي نوع من أنواع سائل التنظيف.

طريقة تحضير القرفة للقضاء على النمل والحشرات المنزلية

نحضر وعاء مناسب ونضع به جميع المكونات السائلة والماء ونخلطهم جيدا.

إضافة مسحوق القرفة إلى الخليط السابق والتقليب جيدا حتى تمام التجانس.

يتم وضع الخليط داخل زجاجة مناسبة أو بخاخة بلاستيكية ونرش منه أسفل النوافذ والأبواب و أماكن مصادر و تواجد النمل والحشرات.

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