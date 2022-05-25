شوف أفضل عروض العثيم الأسبوعية بخصومات هائلة استرجع 50% من مشترياتك

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أفضل عروض العثيم الأسبوعية بخصومات هائلة استرجع 50% من مشترياتك، تقدم أسواق عبد الله العثيم بالسعودية لهذا الاسبوع مجموعة متنوعة من أقوى العروض الحصرية بتخفيضات هائلة، تتضمن هذه التخفيضات المواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية والاستهلاكية، تدعو أسواق العثيم عملائها إلى زيارة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة للاستفادة من مئات العروض الحصرية، ويمكن أيضًا متابعة أهم عروض العثيم الأسبوعية أونلاين من خلال تصفح البروشور الخاص بهذه العروض. أفضل عروض العثيم الأسبوعية بخصومات هائلة استرجع 50% من مشترياتك حتى 31 مايو 2022م. عروض العثيم اليوم على اللحوم الحمراء، لحم عجل بلدي بدون عظم الكيلو ب 59.95 ريال سعودي، لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 47.95 ريال سعودي، لحم حاشي بدون عظم سعر الكيلو 39.95 ريال سعودي، سعر كيلو لحم حاشي بالعظم 29.95 ريال سعودي، هناك العديد من العناصر الغذائية والمعادن موجودة في اللحوم الحمراء، لذلك فهى مفيدة للاطفال والكبار ويمكن إعدادها باكثر من طريقة. أقوى عروض العثيم الأسبوعية زيت زيتون عافية بكر ممتاز بسعر 24.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال سعودي، سعر زيت زيتون عافية اكسترا سعة 2 لتر بسعر 48.95 ريال سعودي بدلاً من ريال، زيت زيتون عافية بكر عضوى 500 مل بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 24.25 ريال، سعر زيت زيتون بيتوتي، يأتي زيت الزيتون في المرتبة الأولى ما بين الزيوت من حيث الفوائد، فهو يحتوي على الدهون الغير مشبعة المفيدة لصحة الجسم، يعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

عسل لانجنيز غابة سواء 500 جرام بسعر 69.95 بدلاً من 119.50 ريال سعودي، من أهم فوائده تعزيز مستوى الهيموجلوبين بالدم، مصدر غني بالبوتاسيوم ويعمل على تنظيم مستوى السكر بالدم وغيرها من الفوائد ولكن يجب تناوله بكميات معتدلة الشركات التابعة لشركة العثيم بالمملكة العربية السعودية تأتي شركة العثيم بالمملكة في المركز الثاني بعد بنده من حيث المبيعات، وهى تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات الإستهلاكية والمنزلية وغيرها، وهناك عدة شركات تابعة للعثيم والتي من أهمها: العثيم للاستثمار والتطوير العقاري ( العثيم مول) .

سفوري لاند.

دار الخيول للمقاولات.

القصيم للتنمية.

أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير. عمر شويل - جدة أفضل عروض العثيم الأسبوعية بخصومات هائلة استرجع 50% من مشترياتك - ثقفني

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