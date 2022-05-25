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وصفة جهنمية لتنظيف الكوتشي الأبيض الجلد والقماش في أقل من دقيقتين وهيرجع أبيض براق زي ما كان نقدمها لكم حيث أن الكوتشي الأبيض أصبح قطع أساسية في الدواليب الخاصة بكل الأشخاص صغار كانوا أو كبار وهذا بسبب قابليته على جميع أنواع الملابس، وبالتالي فمن الممكن أن يتسخ الكوتشي الأبيض سريعًا ويصبح مظهره غير متناسق مع اللباس، لذلك سنساعدك من خلال المقال الاتي بطرق سهلة بسيطة لتنظيف الحذاء. وصفة جهنمية لتنظيف الكوتشي الأبيض الجلد والقماش الطريقة الأولى باستخدام منظف متعدد الأغراض شراء المنظف متعدد الأغراض.

وضعه على الكوتشي الأبيض.

استخدام فرشاة الأسنان لفرك البقع.

بمنشفة ناعمة نثوم بتنظيف الحذاء.

شطف الكوتشي بالمياه. الطريقة الثانية باستخدام مواد التبييض المخففة شراء المواد المبيضة

تخفيفيها بالمياه.

وضعه على الكوتشي الأبيض.

استخدام فرشاة الأسنان لفرك البقع.

بمنشفة ناعمة نثوم بتنظيف الحذاء.

شطف الكوتشي بالمياه. الطريقة الثالثة باستخدام معجون الأسنان استخدام فرشاة الأسنان لفرك البقع.

بعد وضع معجون الأسنان عليها.

بمنشفة ناعمة نثوم بتنظيف الحذاء.

شطف الكوتشي بالمياه. الطريقة الرابعة باستخدام صودا الخبز ومسحوق التنظيف إزالة الأوساخ من الحذاء.

عمل عجينة من صودا الخبز والصابون.

وضعها على الكوتشي الأبيض.

استخدام فرشاة الأسنان لفرك البقع.

بمنشفة ناعمة نثوم بتنظيف الحذاء.

شطف الكوتشي بالمياه. الطريقة الخامسة باستخدام صودا الخبز ونشا الذرة إزالة الأوساخ من الحذاء.

عمل عجينة من صودا الخبز ونشا الذرة.

وضعها على الكوتشي الأبيض.

استخدام فرشاة الأسنان لفرك البقع.

بمنشفة ناعمة نثوم بتنظيف الحذاء.

شطف الكوتشي بالمياه. الطريقة السادسة باستخدام صودا الخبز والخل إزالة الأوساخ من الحذاء.

عمل عجينة من صودا الخبز والخل.

وضعها على الكوتشي الأبيض.

استخدام فرشاة الأسنان لفرك البقع.

بمنشفة ناعمة نثوم بتنظيف الحذاء.

شطف الكوتشي بالمياه. الطريقة السابعة باستخدام معجون الحلاقة فرك الحذاء بمعجون الحلاقة.

وضعه في الغسالة.

أخذ طبقة أخرى من المعجون ووضعها على الكوتشي.

استخدام فرشاة الأسنان لفرك البقع.

بمنشفة ناعمة نثوم بتنظيف الحذاء.

شطف الكوتشي بالمياه. الطريقة السابعة باستخدام مزيل البقع رش مزيل البقع على الكوتشي.

استخدام فرشاة الأسنان لفرك البقع.

بمنشفة ناعمة نثوم بتنظيف الحذاء.

شطف الكوتشي بالمياه. عمر شويل - جدة وصفة جهنمية لتنظيف الكوتشي الأبيض الجلد والقماش في أقل من دقيقتين وهيرجع أبيض براق زي ما كان - ثقفني

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