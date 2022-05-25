هيرجع جديد لانج تسليك عيون البوتاجاز المسدودة بليمونه بدون تجريحه في 3 دقائق فقط

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البوتجاز من أهم الأجهزة التي يتم استخدامها بشكل يومي، ولا يمكن الاستغناء عنها تمامًا وهذا ما يجعله معرض للإتساخ بشكل دائم، كما أنه يتم تساقط بعض الفضلات على عيون البوتجاز وهذا قد يؤدي إلى انسداد أعين البوتجاز بشكل قد يجعله لا يعمل بالشكل الطبيعي، وهذا قد يزعج الكثير من ربات البيوت، ويبحث الكثير منهم على أفضل الطرق التي قد تساعد في التخلص من هذه المشكله، ولذلك سوف نتعرف على أفضل الطرق السهلة التي قد تساعد في تسليك عيون البوتجاز بكل سهولة في خطوات بسيطة.
تنظيف عيون البوتجاز بكل سهولة
الان يمكن استخدام أفضل الوسائل والخلطات التي قد يكون لهاور فعال في تسليك عيون البوتجاز بدون اي تجريح او مجهود، ومن أهم هذه الطرق والخطوات مايللي:
- طريقة تسليك عيون البوتجاز باستخدام الليمون والخل:
الليمون له قدرة رائعة في إزالة البقع والدهون والتنظيف بشكل عام، والخل أيضًا يساعد في إذابة الدهون والتركمات، وخطوات التنظيف كالتالي:
المكونات
- ربع كوب من عصير الليمون.
- ربع كوب من الخل الابيض.
- فرشاة أسنان قديمة.
طريقة التنظيف
- قومي وضع وعاء به الخل، وعصيل الليمون.
- قومي بنقع عيون البوتجاز داخلها.
- افركي العيون باستخدام الفرشاة.
- وقومي بإدخال هذا الخليط داخل العيون
- لكي يساعد في تسليكها.
- بعد الانتهاء يمكنك شطف العيون وتجفيفها لتصبح لامعة نظيفة.
استخدام سائل التنظيف والابرة لتسليك عيون البوتجاز
يمكنك تسليك أعين البوتجاز لكي تعمل بأفضل شكل من خلال اتباع الخطوات الآتية:
المكونات
- كمية مناسبة من الصابون السائل.
- إبرة طويلة.
- لتر ماء ساخن.
طريقة التنظيف
- انقعي العيون بداخل وعاء به خليط الماء الساخن والصابون.
- اتركي العيون بداخله لمدة ساعة حتى يتم التخلص من كل التراكمات الداخليه.
- قومي بتسليك العيون بالابرة حتى التخلص من اي انسداد.
- اشطفي العيون لتصبح نظيفة ولامعة.
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