لكل ست بيت ماذا يحدث لو وضعتي صابون السائل في الفريزر فكرة عبقرية هتوفر لك فلوس كتير

الصابون السائل من أهم المواد التي تستخدم بشكل دائم قد يصل لعدة مرات في اليوم الواحد سواء كان هذا الاستخدام بغرض تنظيف الأواني أو بغرض التنظيف بشكل عام لأنه يساعد في تسهيل عملية التنظيف وإزالة الدهون من الأسطح والجدران، ولذلك قد يهتم العديد من ربات المنزل بالتوفير في الصابون وذلك لكثرة استخدمه فهذا قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التي تنفق في شرائه، والان سوف نتعرف على طريقة معجزة لتوفير الصابون السائل تابعونا لمعرفة التفاصيل بشكل كامل.

افضل طريقة يمكن أن تستخدم لتوفير الصابون السائل

يتساءل الكثير من ربات البيوت كيفية استخدام الصابون السائل بشكل قد يوفر الكثير من المال، وهناك طريقة بسيطة وهي التجميد وخطوات استخدامها كالتالي:

احضري وعاء مناسب بلاستيك.

أضيفي كوب من الصابون السائل وكوب من الخل الأبيض.

ونصف كوب من الماء.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعض.

قومي بوضع الخليط في مكعبات الثلج الخاصة بالفريزر.

ادخلي المكعبات في الفريزر واتركيها حتى تتجمد.

طريقة استخدام مكعبات الصابون

طريقة الاستخدام بسيطة وتوفر الكثير من استخدام الصابون وطريقة الاستخدام كالتالي: