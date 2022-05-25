نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل ست بيت ماذا يحدث لو وضعتي صابون السائل في الفريزر فكرة عبقرية هتوفر لك فلوس كتير في المقال التالي
الصابون السائل من أهم المواد التي تستخدم بشكل دائم قد يصل لعدة مرات في اليوم الواحد سواء كان هذا الاستخدام بغرض تنظيف الأواني أو بغرض التنظيف بشكل عام لأنه يساعد في تسهيل عملية التنظيف وإزالة الدهون من الأسطح والجدران، ولذلك قد يهتم العديد من ربات المنزل بالتوفير في الصابون وذلك لكثرة استخدمه فهذا قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التي تنفق في شرائه، والان سوف نتعرف على طريقة معجزة لتوفير الصابون السائل تابعونا لمعرفة التفاصيل بشكل كامل.
افضل طريقة يمكن أن تستخدم لتوفير الصابون السائل
يتساءل الكثير من ربات البيوت كيفية استخدام الصابون السائل بشكل قد يوفر الكثير من المال، وهناك طريقة بسيطة وهي التجميد وخطوات استخدامها كالتالي:
- احضري وعاء مناسب بلاستيك.
- أضيفي كوب من الصابون السائل وكوب من الخل الأبيض.
- ونصف كوب من الماء.
- اخلطي المكونات جيدًا مع بعض.
- قومي بوضع الخليط في مكعبات الثلج الخاصة بالفريزر.
- ادخلي المكعبات في الفريزر واتركيها حتى تتجمد.
طريقة استخدام مكعبات الصابون
طريقة الاستخدام بسيطة وتوفر الكثير من استخدام الصابون وطريقة الاستخدام كالتالي:
- احضري الاسفنج الخاصة بالتنظيف.
- قومي بعمل فتحة مناسبة في المنتصف.
- ضعي بداخل الإسفنج مكعب واحد من الصابون المخلوط الذي قد تم تجهيزه.
- حيث يتم غمس الإسفنجة في الماء ثم القيام بغسل الأواني بها جيدًا وسوف تلاحظين الرغوة الوفيرة التي تخرج من الاسفنجة.
- هذه الطريقة قد تستغرق وقت طويل حتى ينتهي المكعب قد تستمر عدة أيام.
- كما أنها تستخدم للتنظيف الشامل البوتجاز أو الأسطح أو الأواني والمطبخ بالكامل، ولا تحتاجين شراء كمية كبيرة من الصابون بعد ذلك.
- كما أنه ليس ذلك فقط ممكن إضافة ماتشائين من الاضافات لزيادة القدرة على التنظيف.
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