نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقة من هذا المكون السحري تسليك البلاعات في 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد خلطة سحرية بدون سباك في المقال التالي
تسليك البلاعات عند اكتشاف انسداد الحوض أو البلاعة الخاصة في المنزل فهذا قد يكون شيء مقلق للغاية وذلك لأنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى خروج المياه من البلاعة مما يثير الانزعاج للكثير من النساء، ولذلك فقد يتم البحث عن كيفية تسليك البلاعة حتى لا يستمر الانسداد فترة طويلة، والان سوف نتعرف على طريقة سحرية بمواد بسيطة تساعد في تسليك البلاعة في خلال خمس دقائق أو أقل، وتكاليف محدودة، تابعونا لمعرفة طريقة الاستخدام.
أفضل طريقة تسليك البلاعة في المنزل
هناك بعض المواد التي قد يكون لها تأثير فعال في التخلص من اي تراكمات قد تكون سبب في انسداد البلاعة ليس ذلك فقط فقد تساعد في تنظيف البلاعة من الداخل أيضًا ومن أهم الطرق التي ينصح باستخدامها هي كالاتي:
المكونات
- نصف لتر من الخل.
- خمس ملاعق من بيكنج صودا.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- كمية كبيرة من الماء.
طريقة الاستخدام لتسليم البلاعات والاحواض
- في البداية افرغي الحوض من كل المياه المتواجدة فيه الراكدة.
- وإذا كانت البلاعة فيتم التخلص من أي مياه راكدة حولها.
- ضعي كمية من المياه في وعاء مناسب.
- ارفعي المياه على النار حتى يتم الغليان بشكل كامل.
- ارفعي المياه من النار.
- أضيفي إليها الخل، والليمون والبيكنج صودا بشكل سريع وسوف يحدث فوران شديد.
- صبي الخليط داخل البلاعة مباشرًة اثناء الفوران.
- واضيفي كمية بسيطة منه داخل الأحواض حتى يتم التسليك من كل المخارج، ولا يحدث أي انسداد مرة أخرى.
- توقفي عن فتح المياه أو استخدام المياه لمدة ربع ساعة حتى يتغلغل الخليط وينظف كل التراكمات الموجودة وقد يساعد الخل على التطهير وإزالة الميكروبات.
- وسوف تلاحظين النتيجة بعد ذلك في خلال دقائق معدودة.
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