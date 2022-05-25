نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون لمس ضعيها في النافدة ستطرد البرص و الوزغ والبعوض والنموس لن تدخل حشرة واحدة بيتك بعد الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرص من الحشرات التي قد تظهر في العديد من المنازل خاصتًا مع بداية ارتفاع درجات الحرارة، وقد تكون الابراص من الحيوانات التي بالفعل يرفض تواجدها الكثير وتسير الاشمئزاز بمجرد رؤيتها، وهو يعتبر من الزواحف التي سريعة الزحف على الحوائط والجدران وقد يصعب السيطرة عليها بسهولة، ويمكن إتباع بعض الطرق التي قد تؤدي إلى التخلص من الابراص في المنزل بكل سهولة، تابعو معنا هذا المقال للتعرف عليها.

أفضل الطرق للتخلص من البرص في المنزل

هناك بعض الطرق الامنة جدًا على الصحة والتي لا تؤثر على أفراد الأسرة بأي ضرر ومن خلالها يتم التخلص من الابراص المزعجة التي قد تتواجد في المنزل ومن أهم هذه الطرق كالتالي:

استخدام الشيح

الشيح من أكثر المواد الطبيعية التي قد تساعد في هروب البرص من المنزل بمجرد استنشاق رائحته، ويتم استخدامه من خلال وضع كمية بسيطة من الشيخ في قطعة من الشاش في الأركان، وسوف يكون له نتيجة سريعة وفعالة.

الفلفل الحار والثوم

يتم استخدام خليط الشطة والفلفل الأحمر مع الثوم المطحون وهذا الخليط يساعد أيضًا في التخلص من هذه الحشرة بكل سهولة، ويتم وضع هذا الخليط في الفتحات المختلفة وأما باب المنزل، وعند الشرفات فهو يكره رائحة الشطة والثوم.

استخدام شرائح البصل

البصل أيضًا من أهم المواد التي تساعد في هروب البرص من المنزل فهو لا يطيق رائحته، ولذلك يمكنك عمل شرائح من البصل ووضعها أمام المنزل أو في الفتحات المتواجدة أو في الأركان.

رش الماء المثلج

عند وجود برص ينشئ على الجدران أو الحائط يمكنك بشكل سريع رش كمية من الماء المثلج على البرص، فهذا الماء قد يشل حركة البرص، وهذا قد يجعل أمر السيطرة عليه والتخلص منه سهل، وهذه الطريقة من اسهل الطرق التي يفضل اتباعها حتى التخلص منه نهاييًا.