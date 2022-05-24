نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 70% في جميع الفروع في المقال التالي
يتوافر في سوق بنده أكبر العروض مع أقوى الخصومات الرائعة والمذهلة في سوق بنده، كما من الممكن العرض والمنح لتلك الخصومات والعروض أما أن تكون بالصورة اليومية أو الأسبوعية، وكذلك فإن شركة بنده استطاعت أن تحصل وتستحوذ على العديد من التوزيعات الأساسية وصلت نحو أربعة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها تمتلك ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي.
عروض بنده السعودية
سوق بنده يكون من أقوى الأسواق الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون متوفر فيه كل السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية التي يطلبها ويريدها كل فرد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر قد استطاع أن يقدم ويمنح الكثير من الأصناف التي تكون بالجودة الكبيرة والرائعة التي يريدها ويرغب بها كل شخص في المملكة العربية السعودية إلى أن قام بتوفير تلك المنتجات والسلع بالسعر الصغير المناسب مع كل فرد في السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- سعر الكيلو جرام من البرتقال العصير المصري يكون 1.75 بدلًا من 3.95 ريال سعودي.
- 910 جرام من كاتشب الطماطم العبوة الضاغطة نوعها هاينز تكون بسعر 11.95 بدلًا من 24.50 ريال سعودي.
- 1 + 1 من المياه نوعها أكوافينا مقدار 30 * 330 مل يكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.90 ريال سعودي.
- 450 جرام من أنصاف صدور الدجاج بلا عظام وجلد من النوع ساديا تكون بسعر 12.85 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- السكر الناعم نوعه الأسرة مقدار 13 كيلو جرام يكون بسعر 34.95 بدلًا من 45.95 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من مسحوق الغسيل اريال المركز يكون بسعر 46.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.
- 8 * 150 منديل من مناديل الوجه نوعها بنده تكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.
- 2 + 1 من الزبادي اليوناني نوعها ندى مقدار 160 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- شراب من النوع سن توب مقدار 18 * 125 مل للكرتون الواحد يكون بسعر 13.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- 3 قطع من الحليب المبخر نوعه لونا مقدار 170 جرام يكون بسعر 6.95 بدلًا من 11.85 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 70% في جميع الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.