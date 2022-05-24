شوف أقوى كرنفال لولو هايبر بمناسبة نهاية شهر مايو على السلع الغذائية بخصومات جبارة لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر تقدم أقوى عروض نهاية الشهر على مختلف السلع الغذائية المهمة والمميزة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في أي بيت. فالجميع يهتم بصحته ويهتم أكثر بتناول الأطعمة الصحية والخالية من أي مواد كيميائية يمكن أن تضر أو تسبب أي أمراض مستقبلية. لذلك حرصاً على سلامة المواطن تقدم متاجر لولو هايبر أفضل منتجاتها الغذائية والأمنة على الجميع كاللحوم والأسماك والخضراوات وغيرها من المنتجات الغذائية المهمة. أقوى كرنفال نهاية الشهر من لولو هايبر على السلع الغذائية متوفر لمدة أربع أيام في متاجر لولو هايبر لمدة أربع أيام بصل الهنج / اليمن، للكيلو بسعر 1.95 ريال بدلاً من 4.45 ر يال سعودي، ووفر 2.50 ريال.

احصل على خصم 11.05 ريال بوك جبنة كريم مطبوخة قابلة للدهن، عبوة ترويجية بوزن 910 جم * 2 عبوة، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 50.95 ريال سعودي. متوفر أرز بسمتي تاج الهند، للكيس بسعر 62.95 ريال بدلاً من 81.50 ريال سعودي، واحصل على خصم 18.55 ريال سعودي. تخفيضات لولو هايبر الكبرى على مهرجان اللحوم والأسماك بأسعار مذهلة متوفر لحم خروف كامل نعيمي أنثى المنشأ السعودية، بوزن 18 إل 22 كيلو، بسعر 649 ريال بدلاً من 899 ريال سعودي، ووفر 250 ريال. اشتري سمك الباراموندي، للكيلو بسعر 20.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي، ووفر 9.05 ريال.

خصم 11.05 ريال على سمك جيست تريفالي الصغيرة، سعر الكيلو 18.90 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى كرنفال لولو هايبر بمناسبة نهاية شهر مايو على السلع الغذائية بخصومات جبارة لا تفوتها LULU - ثقفني

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