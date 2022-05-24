شوف عروض هايبر بنده السعودية وتخفيضات على جميع المنتجات

هايبر بنده السعودية يقدم عروض لا مثيل لها على جميع السلع الغذائية التي يقوم بعرضها، مثل المكرونة والذرة ، وجميع انواع الحليب السائل والمجفف، وجميع المنتجات التي تستخدم في تحضير أشهى الحلويات، مما يجعل الجميع يرغب في معرفة هذه العروض، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض بنده السعودية اليوم على السلع.

عروض بنده السعودية على السلع اليوم

كيس مكرونة ايطاليانو، عبوة ذرة حلوة ذهبية وزنها ثلاثمائة وأربعون جرام، عبوة معجون طماطم بها ثمانية عبوات وزنهم 108 جرام، وكيس حليب مجفف وزنه إثنان كيلو وربع من أنكور، وثلاث عبوات فول مدمس بدون أي إضافات من كاليفورنيا وزنهم 1350 جرام، وعبوة زبدة بدون ملح من كيري جولد تحتوي على ثلاث حبات وزنهم 100 جرام، وكيس جبنة موزاريلا من برايد مبشورة وزنها كيلو، وعبوة آيس كريم وزنها لتر من كوالتي، وثلاث عبوات آيس كريم من أنواع مختلفة وزن الواحدة 60 مل، وكيس صدور دجاج وزنهم 2000 جرام من داري طرية، وعبوة كريمة البندق وزنها كيلو من نوتيلا، وعبوتين من الحليب المكثف وزنهم 800 جرام من نستلة، وعبوة حلاوة طحينية وزنها نصف كيلو من حلواني، وعبوة عصير عضوي تحتوي على عشر حبات وزنهم 2000 جرام من سن بلاست، وعبوة ضاغطة طماطم كاتشب وزنها كيلو من هاينز.

عروض بنده السعودية على السلع هذا الأسبوع

عبوة تونا وزنها 100 جرام بالزيت النباتي من ألوها، وعبوة ورق عنب وزنها 908 جرام من فيكتوريا، وعبوة ذرة حلوة وزنها 340 جرام من بنده، وعبوة مكرونة برفيتو تحتوي على أربع عبوات وزنهم 500 جرام، وعبوة تونا مفتتة من ريم وزنها 160جرام، وعبوة لبنة فاخرة وزنها 400 جرام من المراعي، وعبوة شراب الربيع تحتوي على ثمانية عشر عبوة، وعبوة مبيض قهوة وزنها 400 جرام من كوفي مايت، وعبوة زيت زيتون وزنه ربع كيلو عضوي من نادك، وموزة غنم بالعظم، وكيس ارجل دجاج وزنها 450جرام من التنمية، وجبنة رومي لايت، وعسل أسود مصري، مخلل مشكل، مربى التين الزوادة، ومفن بالفانيلا، ومفن بالشكولاتة، وبن خلاني محمص، وسميد غير ناعم، وقهوة تركي فاتحة، ولوز أبيض، وكرواسون سادة، وشابورة بالحليب.