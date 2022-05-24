نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الصيف من بنده على السلع الغذائية تصل إلى 75% تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده من أكبر الأسواق القوية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يكون متوافر متواجد به كافة المنتجات الغذائية والغير غذائية من منتجات يرغب بها ويحتاج لها كل فرد مقيم بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق قد استطاع أن يقوم بعرض وتقديم عدة أصناف متواجدة بالجودة الرائعة والمتميزة التي يرغب بها ويحتاج لها كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية إلى أن قام السوق بتوفير هذه المنتجات والسلع بالسعر القليل الذي يناسب كل فرد في السعودية.
عروض بنده الأسبوعية خصم مضاعف يصل ل 60% من 22 مايو وحتي 30 مايو تسوق بسرعة
عروض بنده السعودية
خصومات بنده على تقديم الخصومات الكبيرة والعروض الرائعة والمذهلة جدًا، كما من الممكن تقديم هذه العروض والخصومات بالشكل اليومي أو الأسبوعي، وأيضًا فإن شركة بنده قد استطاعت أن تحصل وتنال على عدة توزيعات أساسية التي تم وصول عددها حوالي أربعة في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده لديها ستمائة شاحنة حتى يتم التوصيل لسبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على سعر الكيلو جرام من الجبن الرومي نوعها هيلثي فود تكون 44.95 بدلًا من 56.95 ريال سعودي.
- الجبن المصري دومتي فيتا تكون بسعر 17.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- مرتديلا الدجاج بالزيتون من النوع حلواني أخوان مقدار كيلو جرام يكون بسعر 46.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- الزيتون الأخضر الشرائح مقدار كيلو جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من القهوة التركية الغامقة تكون 34.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- اللوز الأبيض الأنصاف مقدار كيلو جرام يكون بسعر 59.95 بدلًا من 99 ريال سعودي.
- البن خولاني المحمص مقدار كيلو جرام يكون بسعر 49.95 بدلًا من 84 ريال سعودي.
- آيس كريم من النوع كورن زون مقدار 1 لتر يكون بسعر 21.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.
- الجبن الموزاريلا المبشور نوعها داري مقدار كيلو جرام تكون بسعر 24.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الجبن الكريم القالب الشيف نوعها كيري تكون بسعر 40 بدلًا من 49.95 ريال سعودي.
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