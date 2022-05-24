نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على أجهزة المطبخ تصل إلى 60% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية، هايبر بنده من الأسواق التي يتوافر به أكبر العروض المذهلة معها أقوى الخصومات التي من الممكن التقديم والعرض لتلك العروض والخصومات أما أن تكون بالصورة اليومية أو الأسبوعية، وكذلك فإن شركة بنده قد حصلت ونالت على العديد من التوزيعات الأساسية التي تم وصولها نحو أربعة بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها تمتلك عدد ستمائة شاحنة أو أكثر لكي يتم التوصيل لسبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي إلى السوق.
عروض بنده السعودية على جميع أجهزة المطبخ تصل إلى 60% بمناسبة فصل الصيف
عروض بنده السعودية
يعتبر سوق بنده من الأسواق الكبيرة والقوية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يكون متواجد به كل السلع والمنتجات الغذائية والغير غذائية التي يريدها ويطلبها كل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر استطاع أن يقدم ويمنح الكثير من الأصناف التي تتواجد بالجودة الكبيرة والرائعة التي يريدها ويرغب بها كل شخص في السعودية حتى قام السوق بتوفير تلك المنتجات والسلع بسعر صغير وقليل مناسب مع كل فرد في المملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- الغلاية الكهربائية سعة 1.7 لتر من النوع كولين تكون بسعر 55 بدلًا من 79 ريال سعودي.
- العصارة من النوع مولينكس 350 واط يكون بسعر 169 بدلًا من 279 ريال سعودي.
- الغلاية المصنوعة من الستانلس ستيل حجم 1.8 لتر من النوع كليك أون يكون بسعر 39 بدلًا من 69 ريال سعودي.
- محضرة القهوة من النوع أي تي سي يكون بسعر 85 بدلًا من 110 ريال سعودي.
- موزع المياه من النوع دورا يكون بسعر 429 بدلًا من 649 ريال سعودي.
- الميكروويف حجم 20 لتر من النوع شارب يكون بسعر 249 بدلًا من 399 ريال سعودي.
- طاهية مندي من النوع أي تي سي حجم 6 لتر يكون سعرها 194 بدلًا من 299 ريال سعودي.
- محضرة الطعام من النوع آريتي يكون سعرها 169 بدلًا من 289 ريال سعودي.
- الخلاط اليدوي 1000 واط من النوع اريتي يكون بسعر 169 بدلًا من 239 ريال سعودي.
- العجانة من النوع كولين حجم 5 لتر يكون سعرها 269 بدلًا من 439 ريال سعودي.
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