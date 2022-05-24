شوف عروض جرير الشهرية 60% خصم علي كل المنتجات حتى نفاذ الكمية اغتنم الفرصة

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عروض جرير الشهرية، عروض وتخفيضات جرير السعودية لشهر الصيف مايو 2022، مكتبات جرير السعودية من المكتبات الكبيرة جدًا الموجودة في المملكة والتي تقدم مجموعة من العروض المتميزة التي يرغب في الحصول عليها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وينتظر معظم المواطنين العروض التي يقدمها جرير كل فترة، وهذه الآلام سوف يقدم جرير مجموعة من العروض المتميزة بمناسبة فصل الصيف، وسوف يتم تقديم هذه العروض خلال شهر مايو 2022، وسوف أعرض لكم خلال هذا المقال مجموعة من العروض المتميزة.
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عروض جرير الشهرية
مكتبات جرير السعودية من أهم المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر أولى أكبر المكتبات هناك، وتقدم مكتبات جرير مجموعة كبيرة من المنتجات، حيث تقدم المستلزمات المدرسية بكافة أنواعها وأِكالها، وأيضًا الكتب المترجمة والأجنبية وغيرها من الكتب النادرة، كما تقدم مكتبات جرير كافة الأدوات الإلكترونية وملحقاتها، ويوجد بها عدد كبير من الفرع منتشر في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
عروض وتخفيضات جرير السعودية لشهر الصيف مايو 2022
عروض مكتبات جرير دائمًا مميزة وينتظرها الجميع، وإليكم خلال هذه السطور مجموعة من العروض التي سوف تقدمها مجموعة مكتبات جرير:
- خصومات جرير اليوم شاشة سامسونج 75 بوصة بسعر 6599 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير الشهرية تلفزيون ذكي هيلر 58 بوصة بسعر 1849 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير الأسبوعية تليفون هواوي بي 50 برو سعة 256 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم ايفون 13 برو سعة 128 جيجا بايت بسعر 4599 ريال سعودي.
تنزيلات جرير الشهرية
- خصومات جرير اليومية ام اس اي لاب توب بسعر 5999 ريال سعودي.
- خصومات جرير الشهرية ديل انسبايرون 14 بسعر 2499 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير اليوم كانون طابعة بسعر 679 ريال سعودي.
- تنزيلات جرير اليومية اي سي ار انسبايرون لاب توب بسعر 2799 ريال سعودي.
خصومات جرير الأسبوعية
- تخفيضات جرير الأسبوعية ماك بوك 13 لاب توب بسعر 2699 ريال سعودي.
- عروض جرير الشهرية اتش بي نوت بوك 15 اس لاب توب بسعر 1899 ريال سعودي .
- تخفيضات جرير الشهرية ماك بوك برو 13 ام واحد لاب توب بسعر 8299 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم اي ماك 24 لاب توب بسعر 7499 ريال سعودي.
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