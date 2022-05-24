نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية تنظيف السيراميك بدون مجهود ولا دعك فقط ضعيه ربع ساعه هيرجع كانه جديد في المقال التالي
كثير من السيدات تعاني من اتساخ السيراميك وهذا من أعمال المنزل الصعبة التي تواجه مشاكلها جميع سيدات المنزل، وكذلك تبحث على تنظيف السيراميك بطريقه سريعه لبذل الجهد الكبير ليصبح نظيف ولامع، وذلك جئنا لكم بوصفة سحرية لتنظيف السيراميك بأسهل وأسرع طريقة يمكن من خلالها تنظيف السيراميك تجعله لامع ونظيف، وسوف نعرض لكم هذه الوصفة بالتفاصيل في هذا المقال.
تنظيف السيراميك في المنزل
سوف نعرض لكم أسهل طريقة لتنظيف السيراميك في المنزل دون جهود كبير أو وقت كثير:
- ضع إناء في أربع معالق من كربونات الصوديوم.
- ثم إضافة لهم خمس معالق كبيرة من الخل الأبيض.
- ثم يمكنك اضافة اي مسحوق خاص لتنظيف السيراميك.
- حيث تقوم بتقلباتها جيدا.
طريقة تنظيف السيراميك:
- طريقة تنظيف السيراميك من الجراثيم والفطريات التي توجد عليها بطريقة سهلة وسريعة وكذلك تابعو الطريقة.
- نقوم بإضافة الماء إلى الخليط ثم وضع الخليط على أعلى السيراميك ثم ترك الخليط على السيراميك لمدة ربع ساعة.
- بعد إنتهاء المدة نقوم بمسح السيراميك، دون حك الأرضية أو بذل المجهود.
- استخدام الخل وملح الليمون في تنظيف السيراميك.
- أربع ملاعق من ملح الليمون.
- ثم نضيف لهم كوب كامل من الخل الأبيض.
- خمس ملاعق من المسحوق.
- أربع ملاعق من معطر الأرضيات.
- يتم وضع الخليط علي السيراميك، ثم البدء في استخدام فوطة ذات ملمس خشن.
- بعد ذلك يتم تمرير الفوطة على السيراميك لمدة حتى تختفي البقع التي توجد على الأرضية.
- ثم بعد ذلك يتم غسل الأرضية جيدا بماء نظيف.
- وبعد ذلك تحصلي على سيراميك نظيف وخالي من أي جراثيم وبكتريا بطريقة سهلة وسريعة.
- يمكن تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع وسوف تجدين نظافة مذهلة للمنزل ولا تحتاج إلى جهد بعد ذلك.
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