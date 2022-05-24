خلطة سحرية تنظيف السيراميك بدون مجهود ولا دعك فقط ضعيه ربع ساعه هيرجع كانه جديد

كثير من السيدات تعاني من اتساخ السيراميك وهذا من أعمال المنزل الصعبة التي تواجه مشاكلها جميع سيدات المنزل، وكذلك تبحث على تنظيف السيراميك بطريقه سريعه لبذل الجهد الكبير ليصبح نظيف ولامع، وذلك جئنا لكم بوصفة سحرية لتنظيف السيراميك بأسهل وأسرع طريقة يمكن من خلالها تنظيف السيراميك تجعله لامع ونظيف، وسوف نعرض لكم هذه الوصفة بالتفاصيل في هذا المقال.

تنظيف السيراميك في المنزل

سوف نعرض لكم أسهل طريقة لتنظيف السيراميك في المنزل دون جهود كبير أو وقت كثير:

ضع إناء في أربع معالق من كربونات الصوديوم.

ثم إضافة لهم خمس معالق كبيرة من الخل الأبيض.

ثم يمكنك اضافة اي مسحوق خاص لتنظيف السيراميك.

حيث تقوم بتقلباتها جيدا.

طريقة تنظيف السيراميك: