نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض العثيم الاربعاء 25 مايو 2022 خصومات تصل إلى نصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم من خلال هذا المقال عروض العثيم الاربعاء حيث تعد من العروض التي ينتظرها جميع الأشخاص والمقيمين داخل مدن المملكة العربية السعودية حيث تحتوي علي جميع المتطلبات المنزلية الهامة للغايه والتي لا بد من توافرها حيث تحتوي عروض العثيم الأربعاء علي كافه ما يحتاج إليه الرجال والنساء من منظفات ومستحضرات تجميل ومنظفات وأيضا الزيوت بكافه أنواعها لذالك نقدمها لكم من خلال موقعنا كي تتعرفوا علي كافه المنتجات.

عروض العثيم الاربعاء

تتضمن عروض العثيم اقوي التخفيضات المميزة للغايه والتي تقدمها في كافه المتاجر والأسواق والمولات الخاصة بها في جده والرياض ومكه كما تحتوي أيضا علي جميع المتطلبات اللازمة لكل بيت من أجهزة كهربائيه متنوعه وأدوات كما تحتوي علي جميع أنواع الشاشات التليفزونيه والأجهزة الأخري والجوالات المتنوعة بجميع أنواعها بتخفيضات مميزه جدا حيث تصل الخصومات حتي نصف الثمن.

مجله عروض العثيم الاربعاء اليوم 24 شوال

تحتوي عروض العثيم علي الشواية قمرا فوريه بسعر 20 ريال سعودي فقط وأيضا الفحم للشوي وحافظه الثلج بسعر 20 ريال سعودي فقط وأيضا مضخة سفاري الكتورنيه والعجانه وطقم قدور الضغط وطباخه الأرز بسعر 95 ريال سعودي فقط والبطارية بسعر 30 ريال وميزان حمام شخصي بسعر 35 ريال سعودي فقط وحامل احذيه بسعر 30 ريال سعودي فقط كما تحتوي أيضا علي العديد من الأجهزة الأخري التي تجدونها مرفقه ضمن الصور الخاصة بالمجلة.

تشمل عروض العثيم كافه انواع الاطعمه حيث تحتوي علي المانجو بسعر 7.95 ريال سعودي فقط والكمثري والاناناس بسعر 6.95 ريال سعودي وكلمنتينا بسعر 6.95 ريال عودي والكيوي بسعر 6.95 ريال سعودي فقطوتمر العجوه وتمر كرتون بسعر 50 ريال سعودي والخوخ وبخاري حمراء والليمون الشبك وحمص حب معلب وبزاليا خضراء وتونه خفيفه سندوتش بسعر 20 ريال سعودي فقط.

تشمل عروض العثيم الاربعاء التي نقدمها لكم والتي ستمت حتي نهايه الاسبوع القادم جميع انواع الادوات المنزليه والي تحتاج اليها كل النساء في المنزل لتحضير الطعام حيث تتضمن الخلاط الكهربائي وصانعه القهوه وصانعه الساندوتش اي تي سي بسعر 105 ريال سعودي وغلايه المياه ومروحه كليك اون.

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