نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر لولو خصومات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الشاشات مايو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر لولو خصومات نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الشاشات مايو 2022، تتوفر وايت وستنجهاوس تحميل علوي سعة 6 كيلو جرام بسعر 599 ريال بدلا من 699 ريال خصم 14%، تتوفر غسالة ميديا تحميل علوي سعة 12 كيلو بسعر 1099 ريال بدلا من 1199 ريال خصم 8%، يتوفر توشيبا غسالة تحميل علوي سعة 11 كيلو جرام بسعر 3299 ريال بدلا من 3699 ريال خصم 11% ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية شهر مايو.

عروض هايبر لولو خصومات نصف الثمن

يتوفر تلفزيون سكاي وورث 50 بوصة UHD يدعم تقنية 4K بسعر 1699 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 26%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر لولو نيكاي تلفزيون فائق الدقة 65 بوصة بسعر 2199 ريال بدلا من 3099 ريال خصم 29%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر لولو إل جي شاشة سينمائية تصميم جديد 55 بوصة عالي الدقة يدعم تقنية 4K سمارت بسعر 2999 ريال بدلا من 5899 ريال خصم 49%.

عروض شهر مايو هايبر لولو

تتوفر الكترولكس موقد غاز خماسي الشعلات بسعر 2199 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 8%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو الكترولكس موقد طهي خماسي الشعلات بسعر 2449 ريال بدلا من 2749 ريال خصم 11%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو هايبر لولو سوبر جنرال سبليت مكيف ساخن و بارد بسعر 1749 ريال بدلا من 2099 ريال خصم 17%، يتوفر سوبر جينرال مكيف سبليت بارد 1 طن بسعر 1699 ريال بدلا من 1999 ريال خصم 15%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو

يتوفر سوبر جنرال ثلاجة 2 باب سعة 314 لتر بسعر 1999 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 13%، تتوفر ضمن عروض الثلاجات هايبر لولو ثلاجة وايت وستنجهاوس سعة 203 لتر بسعر 1799 ريال بدلا من 1999 ريال خصم 10%، تتوفر ضمن عروض شهر مايو 2022 ثلاجة توشيبا SK سعة 230 لتر بسعر 2299 ريال بدلا من 2649 ريال خصم 13%.

خصومات شهر مايو نصف الثمن

تتوفر غسالة ال جي تحميل أمامي سعة 21 كيلو غسيل و 12 كيلو تجفيف بسعر 11999 ريال بدلا من 19699 ريال خصم 39%، ضمن خصومات نصف الثمن شهر مايو يتوفر كاندي نشافة تحميل علوي سعة 9 كيلو جرام بسعر 2599 ريال بدلا من 2999 ريال خصم 13%، تتوفر ضمن عروض الغسالات هايبر لولو ميديا غسالة تحميل أمامي باللون الفضي سعة 8 كيلو جرام بسعر 1899 ريال بدلا من 2349 ريال خصم 19%.

يتوفر ميديا غسالة أطباق 7 برامج بسعر 1399 ريال بدلا من 1719 ريال خصم 19%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو الكترولكس غسالة صحون 6 برامج بسعر 1799 ريال بدلا من 2449 ريال خصم 27%، تتوفر توشيبا غسالة صحون 6 برامج بسعر 1699 ريال بدلا من 2449 ريال خصم 31% ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية شهر مايو.