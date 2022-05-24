سحب الحلم 500 ألف دولار أمريكي لرابح واحد يوم 26 مايو 2022

سحب الحلم 500 ألف دولار أمريكي، في لحظة واحدة ستصبح شخصاً آخر عندما تكون انت الرابح القادم في مسابقة الحلم للسحب القادم حيث ستحصل على نصف مليون دولار أمريكي حيث تم تحديد يوم الخميس المقبل والموافق السادس والعشرون من مايو الجاري ليكون موعد سحب الجائزة حيث ينتظر ملايين المتسابقين من جميع دول العالم العربي أن يكون هو البطل وصاحب الحلم القادم حيث يستطيع الجميع المشاركة والدخول على السحب.

سحب الحلم 500 ألف دولار أمريكي وكيفية الاشتراك لدخول السحب

مع القيمة المالية الكبيرة للسحب القادم يتسابق الجميع على الاشتراك ويبحثون عن افضل طرق الاشتراك حيث تعد أسهل طريقة لتفعيل الاشتراك بالمسابقة هي عن طريق رسائل الجوال حيث يقوم الشخص الراغب بالاشتراك بالتعرف على الرقم المرادف لدولته وبعد ذلك يقوم بإرسال رسالة من جواله إلى هذا الرقم تحمل الرسالة في مضمونها كلمة حلم أو بعد ذلك يتوجب على الراغب بالاشتراك الإجابة الصحيحة على سؤال واحد على الأقل من الأسئلة التي سيتلقاها بعد تفعيل اشتراكه بالمسابقة كما هناك طريقة ثانية للاشتراك وهي من خلال تطبيق الحلم المتوفر في متجر آبل وأندرويد أولاً يتم تحميل التطبيق بعد ذلك يقوم بتسجيل رقم جواله وبياناته المطلوبة ويدخل رمز التأكيد الذي سيتلقاه عبر جواله ومن خلال التطبيق سوف يأخذ المشترك عملات رقمية والتي من خلالها سيستطيع الاشتراك من خلال هذا التطبيق.

كيف يتم الإعلان عن الفائز وكيف يستلم الجائزة

يتم الإعلان عن الفائز عبر شاشة من خلال برنامج صدي الملاعب المقدم عبر القناة عن طريق الإعلامي مصطفي الآغا وهذا يتم من خلال سحب عشوائي لرقم هاتف احد المشتركين ثم يقوم مقدم البرنامج بالاتصال بهذا الرقم على الهواء مباشرة لإخباره بربح الجائزة وفي حال لم يتم الإجابة من الفائز الأول بعد عدة محاولات يتم السحب العشوائي لرقم آخر وبعد الوصول لصاحب الرقم وإخباره بربح الجائزة يقوم المشترك بالإعلان عن بعض البيانات ومنها الاسم والبلد والعمر وبعد بضعة أيام من الإعلان عن الفائز يتم الاتصال به والتواصل معه من جانب القائمين على المسابقة حتي يتمكن الفائز من إرسال المستندات التي تثبت هويته وصحة بياناته التي أخبرهم بها أثناء الاتصال به على الهواء أثناء السحب حيث يتوجب على الرابح الحضور بنفسه أو إرسال المستندات في حد أقصي تسعون يوماً وذلك من تاريخ علمه بربح الجائزة.