نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو مفتاح القفل ضاع ماتخافيش فكرة عبقرية لفتح القفل بدون مفتاح ولا آلة جربها مش هتندم في المقال التالي
في الفترة الأخيرة يوجد هناك الكثير من المشاكل المعرضين لها في حياتنا اليومية، وقد تسبب الكثير من الانزعاج والقلق للكثير من الناس ومن أهم هذه المشكلات هو ضياع المفتاح الخاص سواء للقفل أو الخاص بالباب أو العربية أو خزنة خاصة، يصعب علينا حينها فتح القفل، ولذلك قد يضطر الكثير من الناس في هذه الحالة كسر القفل أو الباب، والان الداعي لكل هذا القلق والتوتر إليكم بعض الحلول البسيطة التي قد تكون سبب في فتح القفل بكل سهولة بدون مفتاح وهي ماسوف نتعرف عليها الآن في هذا المقال بكل سهولة .
أسهل الطرق التي تساعد في فتح القفل بدون مفتاح
من المعروف أنه قد يبحث الكثير من الناس عن أسهل الطرق التي قد تساعد في فتح الباب أو العربية أو حتى اي دولاب خاص بدون استخدام المفتاح وذلك قد يكون بسبب ضياع الفتاح أو كسره ومن أهم الطرق التي يمكن أن تستخدم في اي وقت كالتالي:
- حيث أنه يمكن استخدام مفاتيح الفك والتركيب في فتح القفل وذلك من خلال عمل المفتاحين حرف اكس ويتم تحريكهم مثل المقص بالضغط بقوة على القفل وسوف يتم فتح القفل حينها، ولكن لابد من استخدام القوه في هذه الطريقة لتحقيق المطلوب.
- أما عن الطريقة الثانية فيمكن استخدام مشبك الورق وفتح المشبك تمامًا حتى يصبح طويل، يتم ادخال المشبك في القفل وتحريكه يمين ويسار بهدوء، وسوف يتم فتح القفل وأيضًا يستخدم نفس الطريقة لفتح باب الشقه.
- كما يمكن استخدام مفك صغير من الأمام فقد يساعد أيضًا في فتح القفل عن إدخال السن الخاص به بداخل فتحة القفل، أو إبرة طويلة أيضًا يتم إدخالها وتساعد في ذلك.
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