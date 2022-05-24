نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية الحق اخر عروض بنده من 20 حتى 30 مايو في كل الفروع في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق المتواجد والمتوافر به كل المستلزمات والمنتجات التي يحتاجها ويريدها كل شخص متواجد في المملكة العربية السعودية سواء كانت من السلع الغذائية والغير غذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات التي يقوم سوق بنده بتوفيرها إلى كل العملاء المتواجدين بالمملكة العربية السعودية، فمن الممكن العرض والتقديم لهذه الخصومات والعروض أما أن تكون يومية أو أسبوعية على كل السلع في السوق.
عروض بنده اليوم
سوق بنده يعد من ضمن الأسواق التي تم تشييدها بسنة 1979، حيث أن تلك الشركة تكون من أكبر الشركات المهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية.
وكذلك صار الهايبر من إحدى الأسواق التجارية والمالية والمركزية أيضًا بالمملكة العربية السعودية، وهذا حتى يتم بيع كل السلع والمستلزمات التي يريدها ويرغب بها كل شخص بالمملكة العربية السعودية سواء كانت من السلع الغذائية والغير غذائية وصارت الشركة من الشركات الناجحة والشهيرة بالمملكة العربية السعودية.
خصومات بنده اليوم
- عروض بنده اليوم على الكيلو جرام من كتف العجل بغير عظام يكون 49.95 بدلًا من 63.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده على قطع عجل مع العظام مقدار كيلو جرام يكون بسعر 39.95 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- سعر العلبة من كرواسون ميني بالشوكولاتة عدد 10 قطع مقدار 25 جرام يكون بسعر 13.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- عدد اثنان كيس من الخبز الأبيض للساندوتش من النوع لوزين مقدار 600 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 10 ريال سعودي.
- الجبن الشيدر علب من النوع المراعي مقدار 6 * 113 جرام تكون بسعر 21.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
تنزيلات بنده
- 400 جرام من الجبن الفيتا كاملة الدسم نوعها المراعي سعرها يكون 8.50 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- الجبن بالقشطة المربعات من النوع نادك عدد 12 قطعة مقدار 200 جرام تكون بسعر 7.95 بدلًا من 9.25 ريال سعودي.
- شرائح الجبن من النوع نادك عدد اثنان قطعة مقدار 200 جرام تكون بسعر 11.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.
- الحليب العضوي كامل الدسم من النوع آرلا مقدار 1 لتر يكون بسعر 11.95 بدلًا من 13.25 ريال سعودي.
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