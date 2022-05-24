شوف عروض ساكو مسابح وأثاث خارجي بأقوى عروض الصيف 2022 في السعودية saco

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عمر شويل - جدة بادر بتجهيز حديقة منزلك بأفضل وسائل الترفيه من عروض ساكو مسابح، كما توجد الأساسيات من الأثاث الخارجي والخصومات على الأسعار هى الأفضل على الإطلاق، لذا ستجد في النهاية أن تجهيز الحديقة من منتجات ساكو طول الفترة الحالية بسعر أوفر بنسبة كبيرة، كما تجدون لوزام الحديقة من مظلات بمختلف أشكالها، وأفضل المنتجات في عروض الصيف من saco في المملكة العربية السعودية.

عروض ساكو مسابح وأثاث خارجي بأقوى عروض الصيف 2022

نقدم لكم المسابح بأسعار رائعة في عروض ساكو لصيف 2022، فتجهيز حديقة المنزل بكافة الوسائل الممتعة يجعل قضاء الوقت في المنزل ممتع وشيق أكثر، ومع ارتفاع حرارة الجو في فصل الصيف نكون بحاجة إلى المسبح والألعاب المائية بشكلٍ عام، وتوفر لكم ساكو أحجام مختلفة من المسابح، كما أن هناك أنواع مخصصة للاطفال وتميزها الألوان والأشكال المبهجة.

مسبح عائلي بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 549 ريال سعودي.

ساكو طقم حوض سباحة مع إطار معدني بسعر 329 ريال سعودي بدلًا من 379 ريال سعودي.

عروض ساكو أثاث

أثاث ساكو للحديقة يتضمن أشكال أطقم الجلوس مع ألوان ملائمة للحديقة، بحيث تبدأ الأسعار من 255 ريال، وتتميز الجلسات الخارجية عند شراؤها من ساكو بوجود الطاولات معها، بحيث يكون عليك شراؤها فقط دون القلق بشأن ايجاد طاولة ملائمة للديكور.

طقم جلوس 4 قطع أريكة وطاولة ومقعدين مع وسائد باللون الأحمر، بسعر 255 ريال سعودي بدلًا من 985 ريال سعودي.

جلسة خارجية طاولة مع أريكتين بسعر 1917 ريال سعودي بدلًا من 2739 ريال سعودي.

طقم جلوس ذو شكل مستدير بسعر 1775 ريال سعودي بدلًا من 2959 ريال سعودي.

مظلات ساكو

المظلات من أساسيات تجهيز الحديقة لضمان قضاء وقت رائع مع الاسترخاء والراحة التامة والتمتع بنسمات الهواء، وسواء كنت تريد مظلة لمكان صغير في الحديقة مثل طاولة الطعام أو لتغطي مساحة أكبر فكل ذلك متاح مع عدد من الأشكال منها في تخفيضات ساكو في الفترة الحالية، وبأسعار تبدأ من 399 ريال يمكنك شراء مظلة بعامود معدن مع إمكانية اختيار لونها من بين أربعة ألوان الأزرق، البيج، البرتقالي، الأخضر، ويُفضل اختيارها ملائمة للون طقم الجلوس الموضوع في الحديقة أو طاولة الطعام، وتوجد أيضًا برجولة مظلة مع خدمة التوصيل المجاني.