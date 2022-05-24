لازم تعرفي الطريقة الصحيحة لتنظيفه الغلاية..تنظيف الكاتيل أو الغلاية من الداخل والخارج وتنظيف الصدي والرواسب وبدون دعك

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تنظيف الكاتيل أو الغلاية من الداخل، تعاني الكثير من السيدات من تنظيف أدوات المطبخ وتبحث عن طريقة سهلة وسريعة لتنظيف هذه الأدوات، وبالأخص تلميع غلاية الكاتل من الداخل والخارج لأنها من أكثر أدوات المطبخ استعمالًا ويوجد بها رواسب كثيرة وبالأخص في أرضية الكاتيل، ويمكن التخلص منها بكل بساطة من خلال وصفات كثيرة وبمكونات موجودة في كل منزل. تنظيف الكاتيل أو الغلاية من الداخل سوف نقدم لكم طرق مختلفة ومتنوعه لتنظيف الكاتيل أو الغلاية تنظيف الغلاية عن طريق إضافة الكركديه نصف كوب من الكركديه.

ليمون.

ماء طريقة الاستخدام والتنظيف يوضع الماء والليمون في الغلاية حتى تقوم ألليمونه بإنزال جميع العصارة الموجودة بداخلها، ويمكن وضع الليمون بقشره.

يتم إضافة الكركديه بعد غليان الماء والليمون ويترك لمدة ثلاث ساعات.

يمكن تنظيف الكاتل من الخارج بكل سهولة من خلال الليمون والكركديه الموجود داخل الكاتيل، ولكن يرجع هذا التنظيف إلى المادة المصنوع منها الغلاية.

إذا كانت مصنوعة من الاستانلس أفضل طريقة لتنظيفها هو الليمون وبيكربونات الصوديوم تعود إلى لمعتها الأصلية . تنظيف الغلاية من الداخل والخارج بملح الليمون طريقه تنظيف الغلاية من الداخل والخارج بملح الليمون يوضع ملح الليمون مع بيكربونات الصوديوم, ويتم إضافة 2 كوب من الماء، ثم يتم وضعها داخل الكاتيل ويتم تشغيل الكاتيل عن طريق الكهرباء.

تترك المكونات تغلي مع بعضها.

يترك هذا المزيج داخل الكاتيل لمدة ساعتين.

تنظيف الغلاية من الخارج وضع هذه الخلطة والتركيبة السحرية في وعاء عميق ووضع الكاتل فيه، ويوضع الكاتل نفسه فيه ويغلي من الخارج إذا كان مصنوع من الاستيل، يمكن إضافة بعض الماء الذي سبق غليانه بالكربونات، وملح الليمون وتنظيفه من الخارج يصبح لامع ونظيف. تنظيف الغلاية بالخل والماء والليمون ماء.

عصير ليمون.

نصف كوب من الخل. طريقة تنظيف الغلاية بالخل والماء والليمون لا بد من تطهير وتنظيف الغلاية باستمرار، وذلك عن طريق إضافة الماء والخل والليمون ووضعها على وضع الغليان حتى تقوم بإزالة جميع الرواسب الموجودة وأرضيتها، وكذلك ضمان شرب المشروبات خالية من أي رواسب وهي التي تتكون بسبب تراكم الأملاح في الأرضية من كثرة غليانها وهي الطريقة الأنسب والأفضل. عمر شويل - جدة لازم تعرفي الطريقة الصحيحة لتنظيفه الغلاية..تنظيف الكاتيل أو الغلاية من الداخل والخارج وتنظيف الصدي والرواسب وبدون دعك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لازم تعرفي الطريقة الصحيحة لتنظيفه الغلاية..تنظيف الكاتيل أو الغلاية من الداخل والخارج وتنظيف الصدي والرواسب وبدون دعك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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