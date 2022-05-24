نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض العثيم الثلاثاء 23 شوال 1443 اليوم الأخير من العرض تخفيضات غير مسبوقه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم الثلاثاء حيث تعد من العروض المميزة والتي تشمل جميع ما يحتاج إليه المواطن من سلع متنوعه حيث تقدم أسواق العثيم كافه المنتجات الغذائية والسلع المختلفة التي تهم جميع الأشخاص لذالك نقدم لحضراتكم اليوم اقوي التخفيضات المميزة والغير مسبوقه علي هذه المنتجات للاستفادة من العرض الذي لا يقبل المنافسة كي تستفيدوا منه وتوفروا المال نظرا لارتفاع الأسعار.

عروض العثيم الثلاثاء

تتضمن مجله عبد لله العثيم اقوي أنواع المنتجات وأجودها حيث هناك إقبال دائم علي هذا العرض لاحتوائه علي كافه المشتملات بأسعار منخفضه كي يستفيد جميع المقيمين في داخل مدن المملكة العربية السعودية من العرض الذي يتواجد في جميع متاجر واسوق العثيم في مختلف المناطق حيث يمكن لكم الاستفادة من عروض العثيم الثلاثاء من خلال الطلب أونلاين أو من اقرب افرع حيث يمكن لكم الذهاب مع العائلة والاستمتاع برحله التسوق.

مجله عروض العثيم الثلاثاء

تحتوي عروض العثيم علي كافه الأدوات المنزلية والأجهزة المختلفة والتي لا بد من توافرها في اي منزل وتجهيز العرائس حيث تقدمها بخصم يصل إلى 50% لكافه عملائها حيث تحتوي علي الخلاط الكهربي ومبرد المياه وقدر ضغط والمكنسة الكهربائية والعجانه وصانعه القهوة وجميع أنواع الفاكهة والخضار والمعلبات الغذائية وأيضا المشروبات والجبن واللحوم والدواجن وجميع أنواع الأسماك المجمدة والطازجة أيضا.

تحتوي عروض العثيم علي الارز البسمتي واللحوم الطازجه حيث تقدم في مجله العروض اليوميه اللحم الحاشي بدون عظم وبالعظم ايضا وطرشي بوليف خضار مشكل و الجبن الوادي بسعر 20 ريال سعودي ولبنه داري وجبن رومي مصري والزيتون الاسود والاخضر والمربي والعديد من مستحضرات التجميل والمنظفات التي سنقدمها لكم ايضا كي تستفيدوا من الخصم الكبير.

تشمل أيضا الملين للملابس نسيم الوادي وملين مركذ بسعر 15 ريال سعودي فقط وصابون اريال وصابون تايد اصلي بسعر 10 ريال سعودي فقط كما تحتوي علي الصابون صحون فيري بلس وصابون بونكس ازرق الأصلي ومطهر وجل حمام وقراص فينش الأطباق وملح فينش لغسلات أطباق بسعر 15 ريال سعودي كما تحتوي علي جميع أنواع صابون اليد.

تحتوي أيضا علي لقمه القاضي ونشاه الذرة وكوكيز فيكتو بالزبدة بسعر 10 ريال سعودي وكاسترد وباكينغ باودر وعسل ومربي وبسكويت وجميع أنواع الحلويات الشرقية والحليات الغربية المشكلة كل ذالك تجودنه في عروض العثيم الثلاثاء.

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