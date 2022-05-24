أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار مع مصطفي الآغا

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، نجحت مسابقة الحلم على مدار السنوات الماضية في تحقيق ملايين المشاهدات، كما أدخلت السرور على آلاف الأسر، بعدما حققوا أحلامهم بعد الحصول على جائزة المسابقة والتى تقدر قيمتها 250 ألف دولار، حيث يقوم المتقدم بإرسال رسالة على الرقم الخاص بالبلد المقيم بها، وبعدها يتم إرسال إليه عدة أسئلة يجيب عليها بشكل صحيح حتى يدخل في السحب ويفوز بالجائزة، كما يعتبر هذا البرنامج أكثر البرامج شهرة على قناة MBC السعودية، ويقدم هذا البرنامج الإعلامي مصطفى الأغا ويعلن في كل حلقة جديدة عن أسماء الفائزين بالجائزة، لذا سوف نوضح لكم خلال هذا المقال طريقة التسجيل في المسابقة و ارقام الاشتراك.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

لم تحدد مسابقة الحلم قيود للمشتركين، حيث أصبح لجميع العرب المقيمين بالدول العربية التقديم والاشتراك في المسابقة، بمجرد الوصول إلى السن القانوني ولا يجب لمن تحت السن القانوني الاشتراك في المسابقة، وكذلك لابد أن يكون المتقدم عربي الجنسية، ومن خلال توافر هذه الشروط يمكن الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال رسالة على الرقم الخاص بالدولة المقيم فيها المتقدم، وتتمثل طريقة التسجيل في مسابقة الحلم من خلال إتباع الآتي.

لابد من تحديد الرقم الخاص بالدولة المقيم بها المتقدم.

إرسال رسالة حلم عبر الرقم التابع للدولة.

بعدها سيتم ارسال عدة أسئلة للمتقدم لابد من إجابته عليها بالكامل.

تليها خطوة إرسال الإجابات وانتظار تأكيد دخولك في السحب.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

حتى يمكنك الاشتراك في المسابقة لابد من إرسال كلمة حلم أو dream من خلال رقم البلد المقيم بها، ولابد من قيامك بالإجابة على جميع الأسئلة حتى تحصل على المستوي الأول، حيث كلما وصلت إلى المستويات العليا تزيد فرصتك في الفوز بالجائزة الكبرى، ويمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال كتابة الرقم التابع لبلدك.