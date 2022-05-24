شوف خصومات خاصة على جميع السلع لفترة محدودة داخل عروض بنده الأسبوعية Panda

تتوفر مجموعة مميزة من التخفيضات الحصرية بجميع الفروع من اليوم وحتى نفاذ الكميات على كثير من السلع والمنتجات المختلفة، ولديهم أيضاً كثير من المنتجات الأخرى من منظفات، وأدوات عناية شخصية بالبشرة، والشعر، والحسم، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار منتجات أخرى، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض بنده الأسبوعية على كثير من السلع، وإليكم التفاصيل:

عروض بنده الأسبوعية لفترة محدودة بالسعودية Panda

توجد كثير من العروض الخاصة على أسعار منتحات مختلفة داخل ماركت بنده Panda market، ومنهم: خصم خاص على سعر أقراص أنتيميت ليمون كونتوم فنش، وخصومات أخرى منهم على أسعار كبسولات الكل في واحد من فيري Ferry، ولديهم أيضاً عروض مميزة على أسعار اسفنج التنظيف من فيليدا، وعروض أخرى منهم على أسعار منظف جلاية الأطباق من فانش، بالإضافة إلى عروض أخرى منهم على أسعار سائل مساعد الشطف من نفس الماركة المميزة، وتتوفر لديهم أيضاً عروض خاصة على أسعار اسفنجة تنظيف موف، وغيرهم من عروض على أسعار سائل غسيل الصحون المضاد للبكتريا من جف jif.

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توجد مجموعة مميزة من العروض الحصرية على أسعار سائل غسيل الصحون بالليمون من لوكس صن لايت، وعروض أخرى منهم على أسعار سائل غسيل الصحون بالليمون من جنتو، وعروض أخرى منهم على أسعار سائل غسيل الصحون بالقوة البديلة للمبيض فيري بلس Ferry Plus، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مطهر الأرضيات من داك Dac، وعروض أخرى منهم على أسعار سائل المطهر والمعقم من ديتول المجموعة الكاملة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار المطهر والمنظف متعدد الاستعمابات من داك، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار المطهر متعدد الاستخدامات من Dettol بالروائح العطرة، وخصومات أخرى منهم على أسعار المنظف السوبر جل متعدد الاستخدامات من العملاق، وعروض أخرى منهم على أسعار طقم التنظيف من فيليدا.

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نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض بندة ماركت Panda market بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر منظف سوبر جل متعدد الاستخدامات برائحة الليمون.