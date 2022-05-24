يومان لسحب جائزة الحلم بقيمة نصف مليون دولار شارك الآن لتكون أنت الرابح

يومان لسحب جائزة الحلم بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، الآن وبرسالة واحدة ستتغير حياتك وحياة عائلتك إذا كنت أنت الفائز بالجائزة المقدمة هذا الشهر وستكون واحد من أصحاب ملايين الدولارات فهل لك أن تصدق تغيير حياة شخص عبر رسالة من رقم جواله فهي واحدة من المسابقات التي انتشرت بقوة في السنوات الأخيرة في الوطن العربي فهي تقدم جوائز كبيرة بالدولار الأمريكي كما تتسم بالشفافية الكاملة لذلك هناك الكثير من المشتركين فيها من جميع الجنسيات العربية ومنذ أكثر من خمسة عشر عاماً غيرت المسابقة وحققت حلم الكثيرين.

يومان لسحب جائزة الحلم بقيمة نصف مليون دولار أمريكي

في يوم الخميس القادم الموافق السادس والعشرون من شهر مايو الجاري سيكون هو يوم الحظ وتحقيق الحلم لرابح واحد حيث سيتم الإعلان عن الرابح بجائزة تصل قيمتها إلى نصف مليون دولار أمريكي ومع سماع قيمة الجائزة ومقدارها بكل عملات الدول العربية يبادر الجميع بإرسال الرسائل لمضاعفة فرص الفوز كما يبحث الكثيرين عن طرق الاشتراك ليعطي لنفسه فرصة للدخول على هذا السحب فمنذ أيام قليلة تم الإعلان عن اسم الفائز ببيت الأحلام وكانت من نصيب مشترك يحمل الجنسية السودانية والذي اختار أن يكون هذا المنزل في دولته السودان ففي شهر رمضان السابق قدمت الجائزة فرصة للمشتركين ولكل مشترك جديد خلال الشهر الفضيل أن يدخل السحب على جائزتين الأولي هي جائزة بيت الأحلام بقيمة 250 ألف دولار وسيكون من حق الرابح اختيار البلد الذي يريد الحصول على المنزل به والجائزة الثانية هي 500 ألف دولار وبعد أن تم الإعلان عن جائزة المنزل يتبقى الحلم والسحب للجائزة الثانية والتي يتبقى عليها سوي يومان ونتعرف على الفائز بها.

الاشتراك بالمسابقة والأرقام المحددة للدول العربية

من خلال إرسال رسالة بها كلمة حلم عبر الرقم المرادف لبلدك بعدها سوف تتلقي رسالة ترحيب وتأكيد الاشتراك وبعدها سيتم إرسال رسالة من المسابقة بها سؤال يتوجب الإجابة عليه بإجابة صحيحة ويمكنك الإجابة على كل الأسئلة لزيادة فرصة الفوز وجاءت أرقام الاشتراك المرادفة لبعض الدول العربية كالتالي: