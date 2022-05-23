شوف تخفيضات لولو الحصرية على أسعار الأجهزة بمختلف أنواعها والمنتجات الغذائية

نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market big offers في المملكة العربية السعودية على أسعار كثير من السلع والمنتجات الغذائية المختلفة، بالإضافة إلى عروض لولو الحصرية على أسعار منتجات أخرى من مختلف أقسام الماركت، كل هذه الخصومات وأكثر متوفرة فقط داخل فروع لولو هايبر ماركت من اليوم وحتى نفاذ الكميات، حيث تعد عروض لولو من أكبر وأهم ماركتات البيع بالتجزئة ولكن بأسعار الجملة، ومنها:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu big offers داخل فروع السعودية

توجد بفروع لولو هايبر ماركت عدة تخفيضات حصرية مميزة على أسعار كلا من: الأرز البسمتي الأبيض من باب الخير تشارمينار بالحجم العائلي 10 كجم، وخصومات أخرى منهم على أسعار عبوات الشكولاتة القابلة للدهن من نوتيلا بحجم 750 جرام، وخصم آخر منهم على سعر صدور الدجاج الطرية من ماركة سيارا Sayara، وخصومات أخرى منهم على أسعار البطيخ السعودي.

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توجد مجموعة مميزة من العروض الحصرية اليوم فقط داخل جميع فروع ماركت لولو Lulu offers، ومنها: خصم خاص على سعر التلفزيون الليد الذكي من ماركة أيكون 4K بحجم 50 بوصة، بالإضافة إلى عروض أخرى منهم على أسعار سماعة الأذن ببلوتوث من ikon، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الغلاية متعددة الوظائف من أيكون، وخصومات أخرى منهم على أسعار لعبة طقم القطار ببطارية، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار دمية الأطفال النائمة من ماركة إف دي، وعروض أخرى منهم على أسعار الحذاء الرياضي الرجالي من أمبرو Ambro، وخصومات أخرى منهم على أسعار حذاء أمبرو الرياضي المتنوع، وعروض مميزة أخرى على أسعار الأحذية الرجالية والنسائية الرياضية من ماركة لوتو، كما يتوفر خصم خاص منهم على سعر طقم عدة التمارين من سبورت أنك.

تخفيضات خاصة أسبوعية وعروض متنوعة من ماركة لولو

توجد مجموعة ضخمة من العروض الخاصة فقط داخل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بمدن المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصومات خاصة على أسعار السلطعون الكبير المحلي، وخصومات أخرى منهم على أسعار لحم الخروف الإثيوبي المقطع، وعروض أخرى منهم على أسعار اللحم البقري الباكستاني بالعظم، وتنزيلات أخرى منهم الزنجبيل الصيني، وعروض أخرى منهم على أسعار سمك الماكريل الصغير، وعروض أخرى منهم على أسعار القرع السعودي.