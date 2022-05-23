شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم حتى 45% حصريًا مع تخفيضات اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra متاحة فقط لعملاء المملكة العربية السعودية بخصم حتى 45% لفترة محدودة، حيث تشمل تخفيضات اكسترا كل الماركات الشهيرة التي يكثر الإقبال عليها، فهي تسعى جاهدة لتوفير كل ما يطلبه العملاء بأرخص سعر على الإطلاق، كما توفر هدايا متعددة، وتسهيلات في الدفع، وخدمات ما بعد البيع.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم حتى 45% حصريًا مع تخفيضات اكسترا اون لاين

تشمل اكسترا عروض خاصة بكل الأجهزة الإلكترونيو من الجوالات، وأجهزة اللاب توب، والساعات الذكية، والي تقدمها لكم مع خصومات كبرى خاصة بموسم الصيف، فهو موسم الإجازات الذي يسمح بفرص متعددة للتسوق وشراء كل الإحتياجات اللازمة للمنزل، أو العمل، أو الدراسة، كل هذا تجدوه في الفقرات التالية، بخصم حتى 45%.

عروض اكسترا

تضم الصور التالية أرخص أسعار جوالات اكسترا ايفون 11 في كل متاجر السعودية الكبيرة، وكذلك ايفون 13 iphone 13 مع جوالات سامسونج الحديثة الإصدار samsung بخصم وصل إلى 39%، هذا بالإضافة إلى جوالات شاومي، والتي هي إحدى شركات التكنولوجيا الحديثة المهيمنة على سوق جوالات الفئة المتوسطة بمواصفاتها المثالية بالنسبة لسعرها.

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أما بالنسبة لأجهزة اللاب توب المتاحة في التالي، فيمكن شرائها بخدمة تقسيط اكسترا extra المخصصة حصريًا للعملاء الموجودين داخل حدود المملكة العربية السعودية، وهذا مع الإستفادة بالخصم الكبير الذي وصل إلى 45%، وتضم الماركات إصدارات الكمبيوتر المحمول من شركات هواوي huawei وابل، مع أجهزة لينوفو واتش بي واسوس ومايكروسوفت.

اكسترا

الساعات الذكية كذلك تجدوها بكل فروع إكستر السعودية بعرض مميز على إصدارات ابل، وسامسونج، وفيت بيت، وهونر، والتي تقدم لكم أفضل التقنيات المتطور المتاحة في تكنولوجيا الساعات الذكية، هذا بالإضافة إلى مختلف أكسسوارات الساعات الذكية والرياضية بألوان ومقاسات مختلفة تناسب كل الأذواق والأعمار، وكلها متاحة على الموقع الرسمي بأرخص سعر ممكن.

قدمنا لكم أقوى التخفيضات المتاحة على موقع اكسترا اون لاين الإلكتروني داخل المملكة العربية السعودية، والتي ضمت خصومات حتى 45%،وللمزيد من التفاصيل عن إمكانية الشراء بالتقسيط أو الهدايا والتسهيلات المقدمة يرجى متابعتنا يوميًا، حيث نزودكم دائمًا بكل التفاصيل التي تخص أسعار السلع والأجهزة داخل المملكة.