نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق عبد الله العثيم في مهرجان الخمسات في المقال التالي

تقدم أسواق عبد الله العثيم أقوى العروض والخصومات حيث يمكنك التسوق مع مهرجان الخمسات التوفيرية والحصول على جميع احتياجاتك وجميع احتياجات أسرتك، ويقدم العثيم مول في هذا الأسبوع أقوى الخصومات على اللحوم الطازجة، والمعلبات بأنواعها المختلفة، والفاكهة الطازجة، وأكياس الخضروات، ومنتجات العناية بالشعر، ومنتجات العناية الشخصية، كل تلك العروض وأكثر حيث يمكنك الحصول على شاشات التلفاز بالعديد من المقاسات المختلفة، وهواتف المحمول الذكية، وأواني الطهي، والعديد من المنتجات الكثيرة والتي يمكنك التعرف عليها عند زيارة العثيم مول. عروض أسواق عبد الله العثيم يعرض العثيم أنواع مختلفة من الجوالات والشاشات الذكية حيث يمكنك شراء ما تحتاجه من العلامات التجارية المختلفة بأسعار تنافسية.

احصل على جوال نوكيا 5310 مقابل 160 ريال سعودي للحبة.

اشتري هاتف تكنو ال أي 7 بسعر 809 ريال فقط.

مقابل 804 ريال تستطيع شراء هاتف تكنو سي اتش 6 ان. شاشة أرو ال أي سمارت مقاس 55 بوصة احصل عليها مقابل 1369 ريال للحبة بدلاً من 1749 ريال.

احصل على سماعة جيباس متنقلة مقابل 139 ريال بدلاً من 185 ريال.

شاشة إمبيكس ال أي 32 بوصة بسعر 399 ريال بدلاً من 549 ريال اشتريها ضمن عروض العثيم الأسبوعية واحصل على خصم مائة وخمسين ريال سعودي. العثيم مول أفخاذ دجاج غليظة أو أجنحة دجاج وزن 900 جرام مقابل 11.95 ريال للحبة.

صدور دجاج وزن 450 جرام بسعر 16.5 ريال بدلاً من 29.95 ريال للحبة. ستربس دجاج السنبلة وزن 750 جرام مقابل 27.25 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

برجر أمريكانا جامبو بقري عشر حبات بسعر 23.95 ريال بدلاً من 31.5 ريال للحبة.

ستربس الدجاج عادي أو حراق وزن 750 جرام مقابل 27.95 ريال بدلاً من 40.95 ريال.

بامية السنبلة اكسترا وزن 400 جرام مقابل 15 ريال للحبتين. أسواق العثيم سكر أبو فهد ناعم وزن الكيس عشرة كيلو جرام مقابل 30 ريال فقط بدلاً من 34.5 ريال.

كليجا بلفيتا نخالة 8 × 62 جرام مقابل 10 ريال للعلبة بدلاً من 12.25 ريال.

حلاوة الجميل سادة وزن 500 جرام مقابل عشرة ريالات بدلاً من 15.95 ريال. بطاطس تاستو رفيعة وزن 2500 جرام مقابل 15 ريال للكيس بدلاً من 22.5 ريال للحبة.

احصل على معجون أسنان سيجنال مكافح التسوس 120 مل بسعر 5 ريالات للحبة بدلاً من 7.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض أسواق عبد الله العثيم في مهرجان الخمسات - ثقفني

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