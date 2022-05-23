نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داوود وخصم مدهش على الأجهزة والشاشات والهواتف في آخر أسابيع مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داوود وخصم مدهش على الأجهزة والشاشات والهواتف في آخر أسابيع مايو، تتوفر وال ماكينة حلاقة بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال خصم 29%، يتوفر بابيليس مجفف الشعر 2200 واط بسعر 149 ريال بدلا من 189 ريال خصم 21%، تتوفر صانعة رغوة الحليب 500 وات بسعر 149 ريال بدلا من 169 ريال خصم 12% ضمن عروض هايبر بن داوود حتى نهاية شهر مايو.

أحدث عروض بن داوود السعودية

تتوفر براون ماكينة نزع الشعر سيلك أبيل 9 بسعر 379 ريال بدلا من 659 ريال خصم 43%، يتوفر ضمن خصومات بن داوود نصف الثمن مولنيكس خلاط يدوي 200 وات بسعر 109 ريال بدلا من 179 ريال خصم 40%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داوود السيف سكان ساندوتش 750 وات بسعر 59 ريال بدلا من 65 ريال خصم 10%، تتوفر اريتي مكواة بخار 1200 وات بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال خصم 28%.

تتوفر جانو عجانة هايبر بلس سعة 7 كيلو خماسي السرعات 1200 وات بسعر 349 ريال بدلا من 365 ريال، تتوفر ضمن عروض شهر مايو خصم نصف الثمن مولنيكس مفرمة 300 وات بسعر 99 ريال بدلا من 169 ريال خصم 42%، يتوفر ضمن عروض شهر مايو هايبر بن دوود امبريال قدر ضغط كهربائي سعة 0.5 لتر 900 وات بسعر 179 ريال بدلا من 273 ريال خصم 35%، يتوفر بن داود موقد كهربائي 2 عين 2200 وات بسعر 229 ريال بدلا من 299 ريال خصم 24%.

عروض الشاشات هايبر بن داوود

تتوفر كيون غلاية كهربائية سعة 1.7 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال خصم 34%، تتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بن داوود اي تي سي شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة HDMI يدعم تقنية 4K، بسعر 1499 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 12%، تتوفر ضمن عروض شهر مايو هايبر بن داوود اي تي سي شاشة ال اي دي 50 بوصة HDMI يدعم تقنية 4K بسعر 1199 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 20%.

عروض الهواتف بن داوود

يتوفر سامسونج جالكسي ايه 53 يدعم شبكة 5G بسعر 1499 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بن داوود هاتف سامسونج جالاكسي ايه 3 كور يدعم شبكة 4G سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام كاميرا امامية 5 ميجا بكسيل و خلفية 8 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال، يتوفر سامسونج جالكسي ايه 13 يدعم تقنية 4G سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام كاميرا امامية ثنائية و خلفية ثلاثية 50 ميجا بكسيل بسعر 649 ريال، يتوفر ديل لاب توب كور اي 3 حجم 15.6 بوصة بسعر 1899 ريال ضمن عروض هايبر بن داوود حتى نهاية شهر مايو.