شوف عروض بنده الأسبوعية الترويجية خصومات كبيرة على الإلكترونيات panda offers

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عروض بنده الأسبوعية الترويجية تعد واحدة من أهم العروض الموجودة في المملكة العربية السعودية على مئات الأصناف، يتميز هايبر بنده بتوفير الكثير من السلع المتنوعة فهناك الأجهزة التكنولوجية الحديثة، التجهيزات المنزلية، الملابس والمفروشات فضلاً عن السلع الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة للكبار والأطفال على حد سواء، ولا تقتصر العروض على هذه السلع فقط، وإنما يوجد الكثير من المنتجات الأخرى التي يمكنكم اكتشافها داخل أروقة هايبر بنده. عروض بنده الأسبوعية احصل على طقم كاسات شاي باسباتشي مكون من 12 قطعة مقابل 10 ريالات بدلاً من 17 ريال.

مقابل 109 ريال بدلاً من 135 ريال احصل على قدر ضغط ألومنيوم السيف سعة 7 لترات.

طقم ملاعق عشاء لامبارت 6 قطع بسعر 15 ريال بدلاً من 21 ريال.

احصل على طقم حافظات طعام مستطيلة مكون من ثلاث قطع أو طقم حافظات مربعة مكون من أربعة قطع مقابل 9.95 ريال بدلاً من 12 ريال. تخفيضات بنده اشتري عصارة كينوود سعة لتر بسعر 95 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال بخصم قدره 44 ريال.

قطاعة كي أون لتقطيع الخضر بوعاء سعة 500 مل مقابل 49 ريال بدلاً من 79 ريال.

عصارة سينكور بسعر 159 ريال بدلاً من 269 ريال بخصم قدره مائة وعشرة ريال سعودي.

غلاية كهربائية كولين سعة 1.7 لتر مقابل 55 ريال بدلاً من 79 ريال.

محضرة قهوة أي تي سي بسعر 85 ريال بدلاً من 110 ريال. هايبر بنده كليك أون غلاية ستانلس ستيل سعة 1.8 لتر مقابل 39 ريال بدلاً من 69 ريال بخصم قدره ثلاثين ريال.

عصارة مولينكس بقوة 350 وات احصل عليها مقابل 169 ريال بدلاً من 279 ريال بخصم قدره مائة وعشرة ريال.

مايكرويف شارب سعة 20 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 399 ريال بخصم قدره مائة وخمسين ريال سعودي. panda offers اشتري تلفزيون سكاي وورث جوجل 65 بوصة مقابل 2599 ريال بدلاً من 3499 ريال بخصم قدره تسعمائة ريال سعودي.

تلفزيون تي سي إل 55 بوصة بسعر 1899 ريال بدلاً من 3099 ريال.

احصل على مضخم صوت سكاي وورث مقابل 299 ريال بدلاً من 449 ريال، ووفر مائة وخمسين ريال. panda hypermarket خلاط يدوي أريتي يعمل بقوة 1000 وات بسعر 169 ريال بدلاً من 239 ريال.

احصل على عجانة كولين سعة 5 لتر بسعر 269 ريال بدلاً من 439 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية الترويجية خصومات كبيرة على الإلكترونيات panda offers - ثقفني

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