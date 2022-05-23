نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول الأوفر على الأجهزة والسلع الغذائية لا تفوتها ALOthaim في المقال التالي

عروض العثيم تتوفر بها مجموعة من المنتجات المميزة المنتجات التي تتميز بالجودة العالية والماركات العالمية. كما تتميز بأن منتجاتها كاللحوم والأسماك والدواجن والخضراوات والفواكه عضوية ومنها ما هو إنتاج محلي يتميز بأنه صحي وأمن للجميع. بالإضافة للأجهزة الكهربائية والمنزلية التي تجد عليها خصومات كبيرة في متاجر العثيم للجميع لا تفوت العرض. عروض العثيم مول الأوفر على الأجهزة الكهربائية خصم 20 ريال على خلاط كليك أون يدوي، يعمل بقوة 170 واط، بسعر 65 ريال بدلاً من 85 ريال سعودي.

وفر 44 ريال على صانع سندوتش اي تي سي، يتميز باحتوائه على ثلاث قوالب صواني لخبز للوافل، والسمبوسة، وبها شواية أيضاً. احصل عليها بسعر 149 ريال بدلاً من 105 ريال سعودي. .اشتري مكيف صحراوي دوتس، للحبة بسعر 300 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي، ووفر 99 ريال. عروض العثيم على السلع الغذائية المهمة احصل على توفير 7.5 ريال على حمص اديليا حب زجاج، بوزن 560 جم، 5 حبات بسعر 20 ريال بدلاً من 27.50 ريال.

خصم 14 ريال على أرز زاد الوطن مزة بسمتي، بوزن 10 كجم، بسعر 40 ريال بدلاً من 54 ريال سعودي.

اشتري زيت زيتون يورو قولد بكر، للحبة بوزن 500 مل، بسعر 13.50 ريال بدلاً من 17.95 ريال سعودي. خصومات العثيم المذهلة على الأجهزة المنزلية خصم 19 ريال على طقم أدوات مطبخ، الطقم مكون من 13 حبة، بسعر 30 ريال بدلاً من 49 ريال سعودي.

احصل على خصم 64 ريال على طقم قدور رويال فورد، الطقم يتكون من 8 حبة، بسعر 125 ريال بدلاً من 189 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الأوفر على الأجهزة والسلع الغذائية لا تفوتها ALOthaim - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول الأوفر على الأجهزة والسلع الغذائية لا تفوتها ALOthaim على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.