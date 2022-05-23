شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تخفيضات 50% عند التسوق العرض سارى لمدة 24 ساعة

عروض اكسترا الأسبوعية، أهم وأفضل العروض داخل شركة إكسترا السعودية خلال شهر مايو 2022، تقدم الشركة المتحدة للإلكترونيات مجموعة من العروض المتميزة بمناسبة فصل الصيف ويتساءل معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية عن هذه العروض والتخفيضات، وينتظر هذه العروض عدد كبير من السعوديين، واليوم سأتحدث معكم عن أهم وأفضل العروض التي ستقدمها شركات إكسترا السعودية خلال شهر مايو 2022، وإذا كنت ممن يرغب في الإطلاع على بعض هذه العروض فعليك بمتابعة هذا المقال إلى نهايته.

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عروض اكسترا الأسبوعية

إكسترا السعودية أو كما يطلق عليها الشركة المتحدة لتجارة الإلكترونيات تعتبر من أهم الشركات التي تقدم أجهزة إلكترونية بجودة عالية وبأسعار متميزة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، ويوجد داخل الشركة المتحدة للإلكترونيات مجموعة كبيرة من الأجهزة وجميعها بجودة عالية وأسعار متميزة للغاية، ويوجد الفرع الرئيسي لهذه الشركة داخل مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية.

أهم وأفضل العروض داخل شركة إكسترا السعودية خلال شهر مايو 2022

تقدم شركة إكسترا السعودسة مجموعة من العروض المتميزة للغاية، وتتمثل هذه العروض في التالي:

عروض اكسترا اليوم مكنسة عمودية قابلة للشحن سعة الغبار 0.65 لتر بسعر 1199 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليومية بيسل جهاز تنظيف الأرضيات الصلبة والخشنة بسعر 1099 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الأسبوعية دايسون مكنسة لاسلكية سعة 1 لتر قوة 545 وات بسعر 2559 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية مكنسة هوفر لغسيل السجاد قوة 1200 وات بسعر 1099 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم

عروض اكسترا الشهرية كاندي سبرنت إيفو مكنسة بدون كيس قوة 2000 وات بسعر 269 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية دايسون مكنسة كهربائية عمودية بقوة 18 فولت بسعة 0.5 لتر بسعر 1249 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية شاشة كلاس برو 58 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الأسبوعية