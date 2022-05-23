شوف تحطيم أسعار وهدايا مجانية ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة والشاشات

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خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن على جميع الأجهزة الكهربائية و الشاشات مايو 2022، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية عرض خاص كلاس برو ميكرويف سعة 42 لتر 1100 وات بسعر 729 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 35 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 99 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو. خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن تتضمن عروض شهر مايو على الأجهزة الكهربائية خصومات مذهلة على الأفران يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن اكسترا الكبرى جورنيا ميكرويف من شركة بلت إن حجم 30 لتر ستانلس إستيل بسعر 1399 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 48%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 67 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن عروض شهر مايو اكسترا الكبرى أريستون مايكروويف مدمج سعة 25 لتر بسعر 1709 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض شهر مايو اكسترا الكبرى يوفر اكسترا الكبرى عروض مذهلة على الأجهزة الكهربائية : يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى عرض خاص على ميديا غسالة حوضين سعة 10 كيلو أبيض/أسود بسعر 1199 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 58 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

يتوفر ضمن هاير غسالة تعبئة أمامية سعة 8 كيلو 1200 دورة بالدقيقة أبيض اللون بسعر 1599 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 77 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال. عروض الشاشات اكسترا الكبرى استكمالا لسلسلة تخفيضات الأجهزة الكهربائية تخفيضات مذهلة على الشاشات : يتوفر ضمن خصومات شهر مايو نصف الثمن ال جي تلفزيون 75 بوصة مع مشاهدة مبهرة بدقة 4K الترا اتش دي بجودة صورة مفعمة بالحيوية بسعر 4799 ريال بدلاً من 9999 ريال خصم 52%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 230 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرة كلاس برو تليفزيون 58 بوصة دقة عرض فائقة الوضوح أندرويد بسعر 1999 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 50%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عرض خاص هواوي تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3499 ريال، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدايا مجانية بقيمة 648 ريال. عروض أجهزة اللاب توب اكسترا الكبرى تتضمن عروض شهر مايو تخفيضات أجهزة اللاب توب : يتوفر آبل ماك بوك برو حجم 13 بوصة سعة 8 جيجا 256 جيجا تاتش بار رمادي اللون بسعر 5499 ريال بدلاً من 5999 ريال خصم 8%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 263 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر هواوي ميت بوك 13 إنتل كور اي 5 حجم 13 بوصة سعة 512 جيجابايت فضي اللون بسعر 3299 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 18%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو. عمر شويل - جدة تحطيم أسعار وهدايا مجانية ضمن عروض اكسترا الكبرى على الأجهزة والشاشات - ثقفني

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