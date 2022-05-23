نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير السعودية على الشاشات والابتوب تصل إلى 50% تسوق أون لاين في المقال التالي
عروض جرير المملكة العربية السعودية، تقوم مكتبة جرير بتقديم العروض والخصومات الكبيرة والرائعة للغاية، حيث أن هذه المكتبة تعد من ضمن المكاتب التي تكون متخصصة في بيع كافة المنتجات والسلع التي يريدها ويرغب بها كل مواطن مقيم بالمملكة العربية السعودية، كما أن مكتبة جرير استطاعت أن توفر وتقدم هذه العروض والخصومات بالسعر القليل المناسب مع كل فرد في المملكة العربية السعودية.
عروض جرير السعودية
خصومات مكتبة جرير تكون من أكبر المكاتب الشهيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية في السوق المالي والمركزي، كما أن هذه المكتبة قد وفرت كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة بكل فرد متواجد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فهي من المكاتب التي وفرت كل المنتجات والسلع التي يحتاج لها ويطلبها جميع كلاب المدارس مع المنتجات التي تخص المكاتب، حيث يتوافر في مكتبة جرير كل الألعاب التي يحبها كل طفل في المملكة.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على شاشة التلفزيون من النوع ال جي حجم 70 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود يكون بسعر 3949 بدلًا من 6899 ريال سعودي.
- الورق اللاصق الخاص بالملاحظات سطور من النوع روكو عدد 100 ورقة مقاس 3 * 3 بوصة باللون الأحمر أو الأبيض يكون بسعر 7 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع هاير حجمها 65 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود يدعم الأندرويد يكون بسعر 2699 بدلًأ من 4899 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من النوع اديداس بيرفورمانس باللون الأسود يكون بسعر 249 ريال سعودي.
- شاشة التلفزيون من النوع شاومي مي تي في كيو 1 أي حجم 55 بوصة الترا اتش دي باللون الأسود يكون بسعر 2399 بدلًا من 3699 ريال سعودي.
- حقيبة الظهر من نايكي آير الأمنتال مع الملحقات التي تناسب جهاز حجمه 15 بوصة بلون قماش المرجان تكون بسعر 199 ريال سعودي.
- قارورة الماء من بوما Sport Style حجم 700 مل باللون الأسود تكون بسعر 99 ريال سعودي.
- ورق اللاصق للملاحظات من النوع ثري أم 7500 ات – بوست عدد 75 ورقة باللون الوردي يكون بسعر 12 ريال سعودي.
- قارورة الماء من النوع نايكي بيغ ماوث باللون الفحمي انتراسيت حجم 500 مل تكون بسعر 39 ريال سعودي.
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