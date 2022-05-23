نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على جميع السلع الغذائية خصومات تصل إلى 70% في جميع الفروع في المقال التالي
هايبر بنده يعد من إحدى الأسواق المتواجد والمتوافر به كل المنتجات والسلع التي يحتاج لها كل مواطن متواجد داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت هذه السلع غذائية وغير غذائية معها الأجهزة الإلكترونية والكهربائية التي يقوم الهايبر بتوفيرها إلى كل العملاء المتواجدين بالمملكة، فمن الممكن العرض والتقديم لهذه الخصومات والعروض بالشكل الأسبوعي أو اليومي على كافة المستلزمات المتوفرة في السوق.
عروض بنده السعودية
سوق بنده يعد من ضمن الأسواق التي تم تشييدها في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تكون من الشركات المهمة والكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك صار الهايبر من إحدى الأسواق المركزية والمالية والتجارية في السعودية، وهذا لبيع كل المستلزمات والمنتجات التي يحتاج لها ويريدها كل شخص في المملكة العربية السعودية إلى أن قام السوق بتوفير المنتجات الغذائية والغير غذائية حتى صار الهايبر من الشركات الناجحة والشهيرة بالمملكة.
تخفيضات بنده اليوم
- أصابع المكسرات من النوع بي كايند مقدار 40 جرام عدد 2 + 2 يكون بسعر 17.90 بدلًا من 35.80 ريال سعودي.
- 100 كيس من شاي الربيع المذاق نوعه الأقوى يكون بسعر 12.50 بدلًا من 14.50 ريال سعودي.
- سعر الكرتون من المياه نوعها تانيا مقدار 40 * 330 مل تكون 13.95 بدلًا من 18.50 ريال سعودي.
- الهيل الأخضر نوعه زينا مقدار 250 جرام يكون بسعر 28.95 بدلًا من 41.95 ريال سعودي.
- 10 كيلو جرام من الأرز البسمتي نوعه شاليمار يكون بسعر 54.95 بدلًا من 71.95 ريال سعودي.
- لحم التونا الخفيف بزيت دوار الشمس نوعه الخير عدد 4 حبات مقدار 95 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.80 ريال سعودي.
- 1000 جرام من ورق العنب نوعه ريم يكون بسعر 11.45 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.
- الفطر الكامل نوعه هيبا مقدار 357 جرام عدد 1 + 1 يكون بسعر 8.25 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- التونا الخفيفة المفتتة بالزيت النباتي نوعها ألوها مقدار 165 جرام عدد 3 حبات تكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 225 جرام من الجبن الحلوم كامل الدسم نوعه السوسن يكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
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