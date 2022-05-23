سر الفوز في مسابقة الحلم ودخول سحب الـ 500.000 دولار

مع اقتراب السحب الجديد على جائزة مسابقة الحلم 2022 بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، والتي تحدد لها الأيام المقبلة أو نهاية الأسبوع الجاري لإعلان اسم الفائز، تتزايد طلبات الاشتراك في المسابقة من جميع الدول، لتأكيد وتفعيل المشاركة لدخول السحب بين الآلاف، على أمل أن شمله اسمه الفوز ولو مرة واحدة تُغير حياته للأبد، مع العلم أن السحب يتم بواسطة الإعلامي السوري مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، وسيتم بواسطة القرعة العشوائية التي تُنقل فعالياتها على الهواء مباشرة.

سر الفوز في مسابقة الحلم

أما عن سر الفوز في مسابقة الحلم فيتم من خلال اتباع 3 خطوات أساسية، تأتي الخطوة الأولى فيها عبر الاشتراك في المسابقة من خلال إحدى الطرق الأساسية، سواء الاتصال الهاتفي على رقم دولتك، أو عبر إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم ومرادفاتها إلى رقم دولتك أو الرقم الدولي الموحد، أو الاشتراك عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية الذي يتم تثبيته على جوالك، ثم البدء في إرسال طلب الاشتراك على رقم دولتك أو الرقم الدولي الموحد.

أما عن الخطوة الثانية فتتعلق، بضرورة الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك عبر رقم جوالك الذي قمت بالاشتراك من خلاله، ولا يوجد عدد معين من الأسئلة التي قد تصلك، مع العلم أنه كاما كانت إجاباتك صحيحة كلما زادت فرص فوز في المسابقة ودخول السحب أكثر من مرة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسئلة عامة ليست بالصعبة، ما يعني أنها تكون في متناول جميع المشتركين، لسهولة الإجابة عليها وتأكيد دخول السحب.

عامل الحظ الخطوة الأخيرة

وتتبقى الخطوة الأخيرة التي تتوقف على عامل الحظ أثناء السحب لإعلان اسم الفائز بجائزة الحلم، وهو ما يتم من خلال القرعة العشوائية بعد تأكيد دخول السحب برفقة المشتركين الآخرين، في حين يتم إعلام الفائز من خلال رقم ثابت دولي يتلقاه عبر رقم جواله المشترك به داخل المسابقة.