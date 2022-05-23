جهاز صغير سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء إلي 500 جنية اغلقه فوراً بعد الاستخدام هتوفر كتير جدا

قد يكون المكيف أحد الأجهزة الرئيسية في الصيف من أجل تعديل درجة حرارة المكان، لكنه يستهلك الكثير من الكهرباء مما يعني مبالغ طائلة لشركة الكهرباء، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وغلاء الأسعار فالعديد من الأشخلص سيقومون بالاستغناء عنه في هذه الفترة، ونحن في المقال التالي سنعرفكم إلى أسباب ارتفاع الفاتورة وبعض الحيل من أجل ترشيد الاستهلاك.

آلية تحديد سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

يجب معرفة السبب وراء زيادى استهلاك الكهرباء من خلال مجموعة من الخطوات توضح ذلك، وهذه الخطوات هي:

مقارنة فاتورة الشهر الحالي بالشهر السابق ومعرفة أي الأجهزة تم استخدامه أكثر أم أنه تم شراء أجهزة جديدة.

التأكد من سلامة عداد الكهرباء وأنه يحسب الكمية المستهلكة بطريقة صحيحة.

إشعال الأنوار بالرغم من عدم التواجد في المكان.

طرق ترشيد الطاقة الكهربائية

نعرض عليكم مجموعة من الإرشادات تساعد في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، وتساعد في تخفيض قيمة الفاتورة، وهي: