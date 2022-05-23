شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية بخصومات وتخفيضات هائلة تصل إلى نصف السعر

أقوى عروض بنده الأسبوعية بخصومات وتخفيضات هائلة تصل إلى نصف السعر، تشمل التخفيضات جميع المنتجات سواء غذائية أو غير غذائية أو الإستهلاكية والأدوات المنزلية وغيرها، تتنوع عروض بنده الأسبوعية لتناسب جميع الأذواق والمستويات لتغطي معظم الاحتياجات المنزلية، تدعو بنده وهايبر بنده بالسعودية جميع عملائها لزيارة فروعها الموجودة بكافة أنحاء المملكة، وذلك للاستفادة من العروض الأسبوعية والخصومات، وأيضًا يمكن الإطلاع على أقوى عروض بنده الأسبوعية أونلاين من خلال تصفح البروشور الخاص بالعروض.

أقوى عروض بنده الأسبوعية بخصومات وتخفيضات هائلة تصل إلى نصف السعر

تقدم بنده مجموعة من العروض الترويجية على العديد من المنتجات والسلع الغذائية، وفيما يلي نوضح بعض من هذه العروض:

عروض بنده على اللحوم الحمراء: تحتوى اللحوم الحمراء على العديد من الفوائد فهى مصدر غني بفيتامين ب12، وبها نسبة كبيرة من البروتين، فهد خروف استرالي بدون عظم الكيلو بسعر 66.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال سعودي، قطع جمل بالعظم سعر الكيلو 32.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي، كيلو كفتة بقري برازيلي بسعر 26.95 ريال بدلاً من 38.95 ريال سعودي، مفروم بقري استرالي سعر الكيلو 42.95 ريال بدلاً من 53.95 ريال سعودي.

معجون التمر محلى تمارا سعر الكيلو 6.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال سعودي، خلاص ذهبي تمرا محلى سعر الكيلو 11.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال سعودي، من المواد الغذائية التي لها دور كبير فى علاج الإمساك ويمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بأعماله اليومية، كما أنه مصدر غنى بالحديد فهو مفيد جدًا للاطفال والكبار في علاج حالات فقر الدم.

عروض بنده على الأجهزة الكهربائية