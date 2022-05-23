شوف كيفية شراء ايفون ١٣ بالتقسيط من جرير بدون فوائد تقسيط سهل وطويل بدون تحويل الراتب

شراء ايفون ١٣ بالتقسيط من جرير بدون فوائد هو ما يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين، وهذا نظرا للمميزات المتعددة التي يتمتع بها هذا الجوال، حيث أن قامت مكتبة جرير بتقديم عروض تقسيط على جميع الجوالات بأقساط مختلفة باختلاف كل جوال عن الآخر، وذلك على حسب ثمن الجوال ومدة الأقساط الشهرية التي يقوم باختيارها المواطن، ونقدم لكم الشروط التي وضعتها مكتبة جرير في هذا المقال.

كيفية شراء ايفون ١٣ بالتقسيط من جرير بدون فوائد

قامت مكتبة جرير بتقديم عروض كثيرة على الجوالات بالتقسيط ومن ضمن العروض عرض على الآيفون 13 برو تقسيط مع عدم دفع الدفعة الأولى وهذا تيسيرا على العملاء، ومن أجل الحصول على هذا الجوال يجب الذهاب إلى المكتبة حتى تتطلع على أنظمة التقسيط، وهذا لأن المكتبة تقدم عروض مستمرة بدون فوائد.

تقسيط المشتريات مكتبة جرير

قدمت مكتبة جرير عدة شروط الواجب توافرها لديك للحصول على الكثير من أنواع الجوالات التي ترغب شراؤها بالتقسيط من شركة آيفون بدون فوائد، ومن أبرز هذه الشروط الآتي:

مكتبة جرير توفر العرض للموظف الحكومي البالغ من العمر 21 عاما وفترة العمل له لا تقل عن ثلاثة أشهر.

أن يكون الدخل الشهري الصافي للعميل هو 5000 آلاف ريال سعودي، وللعلم تقوم مكتبة جرير بتغيير معايير الأهلية من وقت لآخر فيجب عليك المتابعة باستمرار.

وبالنسبة للمتقاعدين فلهم حق في الحصول على التقسيط لجميع الجوالات والأجهزة الإلكترونية، وذلك بشرط لايتعدى سن المتقاعد عن سن الـ 70 عاما.

تقديم مستندات تفيد تحقق الشخصية مثل الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة إذا كان الشخص مقيم صورة من شهادة تفيد بمعرفة الراتب والأصل من جهة العمل.

قسط آبل آيفون 13 برو ماكس جرير

قامت مكتبة جرير بالإعلان عن عروض التقسيط على مجموعة كبيرة من جوالات شركة آيفون، ومن بين هذه العروض جوال آيفون 13 برو ماكس وهذا الجوال يتميز بسعة 256 جيجا بايت من الجيل الخامس، والسعر كاش هو 5399 ريال سعودي والقسط الشهري للجوال يبدأ من 250 ريال سعودي، وقد تزداد قيمة القسط الشهري بزيادة سعر الجوال والإصدار.