ملعقة واحدة ليلا وانسي انسداد الحوض في 3 دقائق بخلطة سحرية تسليك حوض المطبخ بدون مواد كيميائية

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الإهتمام بنظافة حوض المطبخ والحمام من أهم الأشياء التى يجب أن تهتم بها ربات المنازل، حيث تبدأ انتشار البكتيريا من الأماكن المتواجد بها ماء بكثرة وإضافة إلى ذلك أن الكثير من الأشخاص يشكو من انسداد الأحواض بشكل مستمر، ويأتي إنسداد الأحواض عن طريق تراكم بعض المواد الدهنية مع بقايا الطعام مما تعيق سهولة نزول الماء إلى البلاعات، لذا يتوجب علينا بنشر لكم وصفة مبهرة في تسليك الأحواض دون الاستعانة بالمواد الكيميائية الضارة.
ملعقة واحدة لحل مشكلة إنسداد الأحواض في المطبخ والحمام
لكي تستطيعي حل مشكلة إنسداد الأحواض عليك طي باللجوء إلى حلين، الحل الأول هو استخدام بعض المواد التي تساعد في تسليك الحوض المواد التي سنقوم بنصحكم في استخدامها، أو استخدام الأدوات المنزلية المخصصة في تسليك الحوض، حيث يمكنك شراؤها من محلات الأدوات المنزلية، ولكن سنتحدث عن وصفة مجربة في تسليك الحوض ومكوناتها هي:
- ملعقتين من الصابون.
- ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة من الخل.
كيفية تسليك الحوض
- حيث أنه في البداية لا بد أن تقوم بوضع جميع المكونات في وعاء.
- ثم تقوم بخلطهم جيدا.
- حيث أنه تقوم بسكب الخليط في الحوض، ثم تشغيل ماء ساخن من الصنبور.
- كما أنه ستجد النتيجة مبهرة، وستكون التخلص من الأشياء العالقة بحوض الحمام والمطبخ.
- حيث أنه توجد بعض النصائح التى يجب عليكي اتباعها لعدم انسداد الحوض مرة أخرى، أهمها تنظيف الحوض باستمرار وعدم تراكم بقايا الطعام داخل الحوض، عليك بالتخلص من بقايا الطعام عن طريق وضعهم في مصفاة من القماش.
- كما أنه فيما بعد احرصي على استخدام نوع من الصابون الجيد، حتى يقتل البكتيريا والجراثيم المتراكمة في الحوض، حتى لا تنتقل تلك البكتيريا إلى الطعام.
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