ملعقة واحدة ليلا وانسي انسداد الحوض في 3 دقائق بخلطة سحرية تسليك حوض المطبخ بدون مواد كيميائية

الإهتمام بنظافة حوض المطبخ والحمام من أهم الأشياء التى يجب أن تهتم بها ربات المنازل، حيث تبدأ انتشار البكتيريا من الأماكن المتواجد بها ماء بكثرة وإضافة إلى ذلك أن الكثير من الأشخاص يشكو من انسداد الأحواض بشكل مستمر، ويأتي إنسداد الأحواض عن طريق تراكم بعض المواد الدهنية مع بقايا الطعام مما تعيق سهولة نزول الماء إلى البلاعات، لذا يتوجب علينا بنشر لكم وصفة مبهرة في تسليك الأحواض دون الاستعانة بالمواد الكيميائية الضارة.

ملعقة واحدة لحل مشكلة إنسداد الأحواض في المطبخ والحمام

لكي تستطيعي حل مشكلة إنسداد الأحواض عليك طي باللجوء إلى حلين، الحل الأول هو استخدام بعض المواد التي تساعد في تسليك الحوض المواد التي سنقوم بنصحكم في استخدامها، أو استخدام الأدوات المنزلية المخصصة في تسليك الحوض، حيث يمكنك شراؤها من محلات الأدوات المنزلية، ولكن سنتحدث عن وصفة مجربة في تسليك الحوض ومكوناتها هي:

ملعقتين من الصابون.

ملعقة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من الخل.

كيفية تسليك الحوض